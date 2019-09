RANGERS-MENN: Steven Gerrard og Fernando Ricksen. Foto: Reuters og PA

Gerrard etter dødsfallet: – Vi skal vinne for Ricksen

Rangers-sjef Steven Gerrard mener at seier over Feyenoord i Europa League-åpningen kan være en god måte å hedre klubblegenden Fernando Ricksen, som døde onsdag, bare 43 år gammel.

Ricksen har kjempet mot sykdommen ALS i seks år. ALS er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene blir ødelagte. Nederlenderen gjorde mer enn 250 kamper for Ibrox-klubben.

Han spilte også for Zenit St. Petersburg og for AZ og Fortuna Sittard hjemme i Nederland.

En følelsesladet Gerrard snakket om Ricksen på pressekonferansen før kampen torsdag:

– Da han fikk diagnosen i 2013, tror jeg at han fikk 18 måneder å leve. Han kjempet så hardt – helt fram til nå. Jeg tror det sier det meste om ham, en krigertype både på og utenfor banen, og vi sender våre kondolanser til hans unge familie, sa Rangers-sjefen.

– Han var en fantastisk ambassadør og forbilde på den måten han spilte, men også hvordan han var utenfor banen. Jeg var så heldig å møte ham et par ganger, også nylig. Det var tydelig at han hadde vondt, men du kunne også se hvordan han kjempet, fortsatte Gerrard, som mente at Ricksen fortjener all den ære han kan få, ikke bare som fotballspiller, men «enda viktigere» som menneske.

– Vi vil gjøre alt for å vinne, og dedikere seieren til ham, sa Steven Gerrard.

– Jeg er sikker på at det vil være mye følelser på stadion, og jeg er sikker på at supporterne på begge lag vil vise sin respekt.

Fernando Ricksen var altså fra Nederland, men spilte aldri for Feyenoord, hverken i ungdomsårene eller som senior. I Zenit St. Petersburg var han lagkamerat med Erik Hagen og i Rangers med Henning Berg.

Feyenoord-trener Jaap Stam og flere av hans spillere hyllet onsdag Ricksen ved å legge ned blomster utenfor Ibrox.

I juni i år ble det lagt en hjerteskjærende video med Ricksen, der han lå radmager i sykesengen med en dataskjerm foran seg. Han klarte ikke å snakke selv. Datamaskinen tok seg av praten. Han snakket om sin «siste kveld».

Publisert: 19.09.19 kl. 10:00

