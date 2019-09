JAGER REKORD: Ada Hegerberg er på jakt etter Champions League-rekorden til Anja Mittag. Her fra en treningskamp i USA i sommer. Foto: Grant Halverson/International Ch / Getty Images North America

Spår målrekord for Ada Hegerberg: – Enorme tall

Tidligere landslagsspiller Ingvild Isaksen (30) tror Lyon-spissen Ada Hegerberg (24) overgår Anja Mittags (34) målrekord i Champions League denne sesongen.

Sekstensdelfinaler i CL: Onsdag 25. september: BIIK-Kazygurt-Anderlecht

Lyon-Ryazan-VDV

Wolfsburg-Mitrovica

Fortuna Hjørring-Vllaznia

Slavia Praha-Hibernian

Barcelona-Juventus

Twente-St. Pölten

Bayern München-Göteborg

Manchester City-Lugano Torsdag 26. september: Brøndby-Piteå

Sparta Praha-Breidablik

Zürich-Minsk

Atlético Madrid-ŽFK Spartak

Arsenal-Fiorentina

Glasgow City-Chertanovo

Paris Saint-Germain-Braga

– Jeg tror det fort kan skje i år allerede. Hun bøtter jo inn mål. Champions League er litt annerledes enn hjemlig liga, men det er enorme tall Ada har å vise til. Om rekorden blir slått i år eller neste år får vi se, men jeg tror nok det vil bli i år, sier Isaksen til VG.

Onsdag er det sekstendelsfinale i Champions League for kvinner – den første runden etter kvalifiseringen (hvor det norske håpet LSK Kvinner ble slått ut).

Hegerberg og Lyon skal opp mot Ryazan i Russland klokken 14.00 norsk tid. Den norske spissen er på jakt etter Anja Mittags målrekord i det gjeve selskapet. Tyskeren scoret 51 mål i Champions League før hun la opp.

Hegerberg har 44 fulltreffere – de tre siste kom i fjorårets Champions League-finale mot Barcelona:

Mellom Mittag og Hegerberg står Conny Pohlers med 48 mål og Marta med 46 mål. Hegerberg har blitt Champions Leagues toppscorer to ganger tidligere – i 2017/18 med rekordmange 15 mål og i 2015/16 med 13 mål.

Toppscorere i Champions League:

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (begge Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Hegerberg varsler på Instagram at hun gleder seg til ny sesong. Blant dem som har kommentert bildet, er den italienske urokråken Mario Balotelli, som nå er i Brescia.

Franske Lyon har vunnet turneringen de siste fire gangene.

– Man er spent på om det kommer noen nye lag som melder seg på, men mest sannsynlig vil det handle om Barcelona, Lyon, PSG og et av de engelske. Det er vanskelig å plukke ut hvilket engelsk lag, sier Isaksen.

– Wolfsburg (med Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde) kommer til å være med enda og være det sterkeste tyske laget. De har fått noen forsterkninger.

2013: Ada Hegerberg og Ingvild Isaksen jubler for seier mot Tyskland i EM i 2013. Siden har Hegerberg sagt nei til Norge, mens Isaksen har lagt opp. Foto: Robert S. Eik

Hun trekker først og fremst fram Lyon med Hegerberg og Barcelona med Caroline Graham Hansen som de to aller største favorittene.

– De ligger et hode foran de andre. Man må nok vente et eller to år før de bak vil nærme seg, mener Isaksen, som er på plass i italienske Torino hvor hun skal se Juventus-Barcelona onsdag kveld.

Isaksen gleder seg til å se sin tidligere lagvenninne Graham Hansen. I Barcelona-debuten ble det mål og assist for landslagets største stjerne:

– Caroline trenger sikkert litt tid på å finne sin plass og bli kjent med nye spillere. Starten var god og hun vil bare bli bedre og bedre. Spillestilen deres passer henne godt.

Isaksen holder Barcelona som favoritter mot sine tidligere lagvenninner i Juventus.

– Juve røyk mot Brøndby sist sesong, så det er litt å gå på før de er på et europeisk nivå, selv om de er overlegne i hjemlig liga. Nå satser Roma (med Andrine Hegerberg), Inter og Milan (med Stine Hovland) hardt. Lagene vil da pushe hverandre og jeg tror Italia vil melde seg mer og mer på, sier Isaksen.

