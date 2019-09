MÅL! Alexia Putellas feirer scoringen sin med Caroline Graham Hansen og Asista Oshoala. Foto: pressinphoto / Sipa USA

Graham Hansen og Barca slo ut Juventus

En rekke av Norges beste fotballkvinner avanserer onsdag i Champions League. Caroline Graham Hansen (24) og Barcelona slo ut Juventus. Ada Hegerberg (24) ble tomålsscorer da Lyon valset over russiske Rjazan.

Barcelona vant 2–0 borte, og dermed hadde Juventus en vanskelig oppgave i den katalanske hovedstaden. Alexia ga Barca ledelsen og det ble 2–0 på et selvmål. Innbytteren Andrea Staskova reduserte for Juventus, uten at det hadde noen betydning.

Graham Hansen ble byttet ut etter 63 minutter. Inn kom Jennifer Hermoso.

Ada Hegerberg scoret to av målene - det ene på straffe - da Lyon ydmyket Rjazan VDV i Champions League-returen og vant hele 7-0 mot russerne. Sammenlagt ble det 16-0 til Lyon. Med sine 49 mesterligamål er Hegerberg bare to mål bak Anja Mittags rekord. Mittag la opp i sommer, og det er trolig bare et tidsspørsmål før den norske storscoreren overtar tetplassen.

Dermed er både Barcelona og Lyon klare for åttendedelsfinalen i Champions League. Det samme er BIIK-Kazygurt, Wolfsburg og Fortuna.

Kristine Minde spilte den første timen for Wolfsburg, som vant 5–0 over Mitrovica. Ingrid Syrstad Engen kom inn og spilte 2. omgang. Det tyske laget gikk videre med 15–0.

Laila Himle spilte for Fortuna Hjørring som vant til sammen 3–0 over Vllaznia.

I München vant Göteborg - med Vilde Bøe Risa - sensasjonelt 1–0 over Bayern. Tyskernes 2–1 seier i Sverige gjorde at det ikke var nok til avansement.

Onsdagens resultater:

BIIK-Kazygurt-Anderlecht 2–0 (sammenlagt 3–1).

Lyon-Rjazan 7–0 (sammenlagt 16–0).

Wolfsburg-Mitrovica 5-0 (sammenlagt 15–0).

Fortuna Hjørring-Vllaznia 2–0 (sammenlagt 3–0).

Barcelona-Juventus 2–1 (sammenlagt 4–1).

Bayern München-Göteborg 0–1 (sammenlagt 2–2, Bayern videre).

