Vårens viktigste fotballseier!

Av Leif Welhaven

Regjeringen har gode nyheter til fotballspillende barn. Foto: Karin Beate Nøsterud

Selvsagt er det et «veldig inngripende tiltak» overfor barn å nekte dem normal idrettslig kontakt. Endelig har visst det gått opp for myndighetene hvor feil Helsedirektoratet tok.

Den elitefikserte fotball-lobbyen vil sikkert være uenig, men i en samfunnsmessig sammenheng er det som nå skjer atskillig viktigere enn hvilken dato Eliteserien sparkes i gang.

I uke etter uke har de minste spillerne vært fratatt muligheten til å utfolde seg naturlig på trening. Hvor mange som hadde sluttet og heller valgt enda flere stillesittende timer foran en skjerm om dette hadde vedvart, er det umulig å si noe om. Heller ikke vet vi hvor mange barn som har lidd under å være fratatt en frisone fra vanskeligheter ellers i livet, eller hvor store pengeproblemer breddeklubbene ville fått av at foreldre ikke så poenget med å betale kontingenter for barn som ikke kan spille skikkelig.

Derfor er det så innihampen viktig – og himmelropende fortjent – at de små ikke skal være coronagisler i samme grad mer.

For utenforstående er det enkelt å kritisere myndighetsapparatet, som har et ansvar for en gradvis gjenåpning av samfunnet. Helseminister Bent Høie har et godt poeng når han snakker om at mange har gode argumenter for hvorfor akkurat de burde få åpne først. Men akkurat når det gjelder problemstillingen rundt idrett, har det vært vanskelig å bivåne at barna parkeres, mens voksne eliteutøvere fikk grønt lys. Det skyldes at Folkehelseinstituttet har vært tydelige på at barns beskjedne smitterisiko, milde sykdomsforløpet og manglende rolle som en viktig smittetransportør til alle.

Logikken ble heller ikke enklere å få tak i da VG kunne avdekke at et notat fra Folkehelseinstituttet gikk inn for å si ja, mens samme aktører visstnok nå var enige med Helsedirektoratet om nei til de minste.

Akkurat som med eliten har vi de siste dagene sett at barnefotballen er blitt et partipolitisk tema, og det er blitt vanskeligere og vanskeligere å forsvare behandlingen av barna. Det har jo også vitnet om manglende innsikt i idrettens betydning for veldig mange når Helsedirektoratet bagatelliserer hvilken inngripen kontaktnekten på banen har medført.

Fortsatt er det en del detaljer vi ikke kjenner, og det er slett ikke gitt at vi får kamper og cuper med det første, gitt den transporten og logistikken det medfører. Men å kunne spille skikkelig ball igjen i grupper, i stedet for å late som det er skikkelig gøy å snurre rundt en kjegle, vil utgjøre en enorm forskjell for den oppvoksende generasjonen.

Og den seieren smaker ekstra godt akkurat nå.

Barna har vært tålmodige lenge nå. Altfor lenge.

