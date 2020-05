KAN STARTE: Neste uke kan LSK Kvinner og de andre klubbene i Toppserien starte med treninger igjen. Foto: Jostein Magnussen / VG

Toppserien og Obosligaen har fått klarsignal: – Vi har noen problemer

Lagene i Toppserien og Obosligaen kan starte med fullkontakttrening to uker tidligere enn planlagt. Klubber som Strømmen og Grorud må inntil videre la en tredjedel av spillertroppen stå utenfor treningene, og Øygarden innrømmer de å få problemer.

Norges Fotballforbund gikk ut med en pressemelding tirsdag om at Obosligaen og Toppserien kunne restarte med ordinær fotballtrening. Mens kvinnenes øverste divisjon fikk på plass en finansieringsmodell i forrige uke, er det ikke alle i Obosligaen som har råd til å sette i gang umiddelbart som følge av smittevernsprotokollen til NFF.

Den legger opp til et strengt regime. Selv om alle spillere i Obosligaen er pålagt gjennom lisensreglene å ha proffkontrakt, er det ikke alle som er «heltidsspillere».

– Mesteparten av spillere har sagt at de klarer det, men vi har noen problemer. Det går på økonomi, og det er spillere med jobb ved siden av fotballen. Det gjelder fire-fem spillere, sier Øygardens daglige leder Trond Jetmundsen.

Klubber som Lillestrøm og Ranheim signaliserte tidlig ønske om å få følge Eliteserien og gå i gang med kontakttrening. Da sa Jetmundsen at i hans klubb må spillere velge mellom fotballen og den sivile jobben. Foreløpig har ingen sagt nei til å spille fotball.

– Men vi har ikke kommet langt i dialogen ennå. Så jeg håper vi kan starte på mandag, men kan ikke garantere at vi gjør det. Vi har ikke lyst til å ligge etter sportslig sett, sier den daglige lederen for klubben som har overtatt Nest-Sotras plass i divisjonen.

les også Lillestrøm skaper splid i Obosligaen: – Blir ikke fair play

I Strømmen har spillerne ferie akkurat nå, og ifølge daglig leder Harald Gjervik kan det hende de opprettholder fri for spillerne frem til 1. juni, selv om de egentlig kan gå i gang kommende mandag. Syv Strømmen-spillere jobber som lærere ved siden av, og disse må enn så lenge prioritere sin vanlige jobb.

– Vi er glade for at vi kan begynne igjen. Så har vi en liten gruppe med spillere som må vente, enten til protokollen endres eller at skolen blir ferdig til sommeren. Men det fine med at de er såpass mange, er at de kan trene sammen, bekrefter Gjervik.

Det samme gjelder i Stjørdals/Blink. Obosligaens minste klubb, som ikke har fulltidsansatte i administrasjonen og et budsjett på 8,5 millioner kroner om du inkluderer breddefotballdelen, har fem spillere som må stå utenfor fellestreningene, forteller styreleder Bente Ertsgaard.

UTEN FULLTALLIG TROPP: Grorud-trener Eirik Kjønø under en treningskamp mot Bodø/Glimt i vinter. Foto: Hallgeir Vågenes

Styreleder Richard Pedersen i nyopprykkede Grorud fortalte tidligere til VG at hovedstadsklubben «ikke har sjans i det hele tatt» til å følge kravene. Nå som det har kommet noe konkret, åpner Grorud-sjefen for at det likevel er mulig å leve med kravene.

– Det er godt å ha noe å forholde seg til, og jeg håper vi kommer fort i gang nå, sier Pedersen til VG.

– Av 25 spillere i stallen, er det åtte eller ni som sliter med å følge kravene. Det kan hende vi returnerer til trening uten dem. Samtidig jobber vi med å kjøpe de spillerne fri fra jobben, slik at de kan gå i karantene, fortsetter Pedersen.

Seriestarten i Obosligaen og Toppserien var tidligere satt til 7. juli. Nå lanserer NFF at ligaene kan gå i gang en ukes tid tidligere, altså fra rundt første uken i juli.

– Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både Obos-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt, begrunner generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt for en tidligere oppstart.

– Dette er bare en gledens dag. På et vis synes vi at vi allerede har ventet lenge nok, men samtidig var det ingen selvfølge at vi kunne starte opp, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til NTB.

– Dette er veldig viktig for norsk fotball og et sterkt signal om at kvinnefotballen blir tatt på alvor, sier hun.

Publisert: 19.05.20 kl. 14:47 Oppdatert: 19.05.20 kl. 19:17

