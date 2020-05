KAN STARTE: Neste uke kan Lillestrøm og de andre klubbene i Toppserien starte med treninger igjen. Foto: Jostein Magnussen / VG

Toppserien og Obos-ligaen har fått klarsignal: – En gledens dag

Klubbene i Toppserien og Obos-ligaen kan starte opp to uker tidligere enn planlagt.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

– Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både Obos-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Klubbene i Toppserien og Obos-ligaen kan nå starte med fotballtrening fra mandag 25. mai. Oppstart av kamper planlegges første uken i juli.

– Dette er bare en gledens dag. På et vis synes vi at vi allerede har ventet lenge nok, men samtidig var det ingen selvfølge at vi kunne starte opp, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til NTB.

– Dette er veldig viktig for norsk fotball og et sterkt signal om at kvinnefotballen blir tatt på alvor.

les også Fotballkvinnene bak herrene i køen: – Man blir jo litt forbannet

Klubbene i Obos-ligaen har tidligere vært splittet på om man burde få lov til å returnere til trening siden de må følge NFFs treningsprotokoll, som innebærer at spillerne må ut i karantene hvis de skal bedrive kontaktidrett.

Lillestrøm mente spillerne i klubben var i stand til å følge protokollen, mens styreleder Richard Pedersen i Grorud fortalte VG at hovedstadsklubben «ikke har sjans i det hele tatt» til å følge kravene.

Nå som det har kommet noe konkret åpner Grorud-sjeften for at det likevel er mulig å leve med kravene.

– Det er godt å ha noe å forholde seg til, og jeg håper vi kommer fort i gang nå, sier Pedersen til VG.

– Av 25 spillere i stallen, er det åtte eller ni som sliter med å følge kravene. Det kan hende vi returnerer til trening uten dem. Samtidig jobber vi med å kjøpe de spillerne fri fra jobben, slik at de kan gå i karantene.

Oppstart av flere ligaer i en tredje fase er betinget av at det ikke lenger er nødvendig med de omfattende smittevernstiltakene og den strenge kontrollen som gjelder for første og andre fase.

Publisert: 19.05.20 kl. 14:47 Oppdatert: 19.05.20 kl. 15:56

Fra andre aviser