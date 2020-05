KAN STARTE: Neste uke kan Lillestrøm og de andre klubbene i Toppserien starte med treninger igjen. Foto: Jostein Magnussen / VG

Toppserien og OBOS-ligaen har fått klarsignal

Klubbene i Toppserien og OBOS-ligaen kan starte opp to uker tidligere enn planlagt.

For mindre enn 10 minutter siden

VG oppdaterer saken.

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både OBOS-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

Klubbene i Toppserien og OBOS-ligaen kan nå starte med fotballtrening fra mandag 25. mai. Oppstart av kamper planlegges første uken i juli.

– Det er veldig deilig og etterlengtet at vi endelig kan offentliggjøre en konkret dato for oppstart i Toppserien. Klubbene har gjort en kjempejobb med å gjøre seg klare til å håndtere det krevende smittevernsregimet, og det har gått raskere enn ventet, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Det er nok noen som ikke har alt på plass ennå, men det er likevel god tid til seriestart. Vi får en fin oppkjøringsperiode på nesten seks uker, noe som er godt å ta med seg etter lang tid uten kontakttrening.

Oppstart av flere ligaer i en tredje fase er betinget av at det ikke lenger er nødvendig med de omfattende smittevernstiltakene og den strenge kontrollen som gjelder for første og andre fase.

Publisert: 19.05.20 kl. 14:47

Fra andre aviser