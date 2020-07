FÅR IKKE SVAR: Terje Svendsen og NFF ber om full åpning av breddefotballen. Foto: Fredrik Hagen

NFF får ikke svar fra helsemyndighetene om breddefotballen: – Krevende

Norges Fotballforbund (NFF) har sendt to brev til helsemyndighetene hvor de ber om at breddefotballen får starte normal trening. Ingen av brevene har fått svar.

– Vi ber om åpning av hele breddefotballen. Det primære ønsket er å få starte trening, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Foreløpig har de to øverste nivåene for begge kjønn, og 2. divisjon for herrer, fått starte opp full trening og kamper gjennom NFFs toppfotballpilot. Barn og ungdom under 20 år får også trene for fullt.

Samtidig nektes 2565 lag. og over 50 000 spillere i fotball-Norge på å få lov trene med full kontakt. Det har fått profiler som Ståle Solbakken og Ronny Johnsen til å reagere kraftig på den norske fremgangsmåten.

NFF har sendt to brev til kulturdepartementet med ønske om å åpne breddefotballen. Det siste ble sendt den 25. juni. Fotballpresidenten bekrefter at de ikke har fått noe svar på dem.

– Det gjør situasjonen krevende. Fotballkvinner og menn er veldig utålmodige. De ser hva som skjer ellers i samfunnet, og ønsker å trene nå. Det er 50 000 spillere som venter. Det er en krevende situasjon, gjentar Svendsen.

Samtidig hadde NFF fått signaler om at de ville få et svar fra myndighetene torsdag. Det vil de ikke få. Dermed må de avlyse et planlagt informasjonsmøte med klubbene. Nå venter de igjen nytt svar fredag.

I forrige uke hevdet kulturministeren at Norges Fotballforbund selv avgjør om 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner kan starte opp igjen med trening og kamper – da gjennom protokollen som er laget for toppfotballen.

MENER NFF BESTEMMER: Kulturminister Abid Raja sa i forrige uke at NFF avgjør åpningen selv. Foto: Terje Bringedal

– De divisjonene har aldri vært en del av den opprinnelige toppfotballprotokollen, sier Svendsen.

– Er det da feil premisser lagt til grunn for uttalelsen til kulturministeren?

– Premissene for svaret fra kulturministeren vet jeg ikke, men fra vår side har aldri de divisjonen vært del av piloten, sier Svendsen

Temaet har vært en del av dialogen mellom NFF og kulturdepartementet. NFF har etterspurt bekreftelse på at det faktisk stemmer at de får styre det selv, uten foreløpig svar.

Forbundet har også sendt ut en undersøkelse til klubbene for å høre om det er å mulig å gjennomføre protokollen i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon herrer. Ut fra svarene på den skulle NFF gi avklaring på møtet med klubbene i kveld, men møtet er nå flyttet til fredag i håp om svar fra kulturdepartementet.

VG har vært i kontakt med kulturdepartementet, men ikke fått svar.

Vil ha pilot for å åpne tribunene

I Danmark – som Norge ofte har sammenlignet seg med under pandemien – er det valgt en mye mer åpen linje. Fotballen er fullstendig gjenåpnet for alle, og nå slipper de også inn tilskuere på tribunen.

Faktisk åpnes det for hele 10 500 tilskuere i Parken, der FC København spiller. Men på regjeringens pressekonferanse onsdag kom beskjeden: Norge følger ikke Danmarks eksempel og vil ikke oppjustere antall tillatte tilskuere som tillates på kamp. En ny vurdering vil bli gjort innen 15. august.

Svendsen mener det er alt for sent.

– Vi ønsker at vurderingen kommer tidligere, så man kan forberede dette. En ting er når vurderingene kommer, men det vil ta tid fra det vedtas til det gjennomføres, sier Svendsen.

NFF har også tatt opp dette temaet i brevene til helsedepartementet og kulturdepartementet. Svendsen nevner en mulig løsning med en pilot hvor det gjennomføres fire kamper med inntil 2500 tilskuere. En lignende pilot førte til åpningen i Danmark, og Svendsen nevner Toppserie-kampen mellom Rosenborg og Vålerenga som et mulig alternativ.

– For å ta Lerkendal som et eksempel. Det er plass til 21 000 tilskuere, og er 24 separate sluser til å flytte folk inn og ut. Der finnes det muligheter for å gjennomføre det, sier Svendsen.

Publisert: 02.07.20 kl. 19:08

