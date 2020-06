MED FRA START: Isabell Herlovsen fotografert i Vallhall da Vålerenga startet sine sesongforberedelser i midten av januar. Foto: Jostein Magnussen

VIF-trener planlegger uten landslagsprofil Herlovsen

VALLE (VG) Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen (47) har ikke sett Isabell Herlovsen (31) siden februar. Nå planlegger dansken sesongen uten den rutinerte landslagsspissen.

Når Vålerenga neste helg starter sin gulljakt i Toppserien skulle de gjerne hatt med den mestscorende landslagsspilleren gjennom tidene, men slik blir det ikke.

Isabell Herlovsen er sykmeldt, men ønsker ikke å uttale seg til VG i denne saken.

– Hun var med oss på La Manga (i februar), men jeg har ikke sett henne siden, sier VIF-trener Jack Majgaard Jensen.

– Hva skjer nå?

– Det må du spørre klubben og «Isa» om. Jeg er ikke den rette til å svare på det.

– Du regner ikke med å benytte henne?

– Ikke som det ser ut nå, nei. Jeg planlegger uten henne, sa dansken til VG etter 4–1-seieren over Kolbotn mandag.

Sykmeldt

Vålerengas sportssjef Eli Landsem sier klubben gjerne skulle hatt med Isabell Herlovsen.

– Men hun er sykmeldt, og det er privat. Jeg kan ikke si så mye mer. Vi mangler den type spiss som «Isa» er, og jeg håper hun kommer tilbake denne sesongen, sier Landsem.

Isabell Herlovsen, som har scoret 67 mål på 133 landskamper, har kontrakt med Vålerenga ut denne sesongen. I fjor endte hun - etter mye om og men - på lån i Kolbotn etter at hun røk uklar og havnet i en bitter konflikt med den tidligere Vålerenga-treneren Monica Knudsen.

Dermed fikk hun gjort det hun trengte og kvalifiserte seg til landslaget som spilte VM i Frankrike.

Må hente nye spillere

I midten av januar var hun tilbake på Vålerenga-trening og hadde lagt bråket bak seg.

– Det er mye nytt i Vålerenga nå med nye trenere og nye spillere, og det ønsker jeg å være en del av. Jeg gleder meg veldig til sesongen, og å kunne bidra til at Vålerenga får en god sesong, sa hun til VG da.

Situasjonen nå ønsker hun ikke å uttale seg om.

For Vålerenga er hverdagen med skader og sykdom slik at klubben nå må ut og prøve å skaffe seg forsterkninger. Ifølge sportssjef Eli Landsem håper man å få inn to spillere før dette overgangsvinduet stenger 30. juni.

PS! Vålerenga sesongåpner borte mot Sandviken lørdag 4. juli.

Publisert: 25.06.20 kl. 08:28

