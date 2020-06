Manchester City tapte – Liverpool sikret ligagullet uten å spille

(Chelsea – Manchester City 2–1) De mest pessimistiske Liverpool-supporterne kan puste lettet ut. Klubbens 19. ligagull, og det første siden 1990, er endelig i boks etter at Manchester City rotet det til på Stamford Bridge.

For mindre enn 10 minutter siden

Neste torsdag får Manchester City besøk av Liverpool hjemme på Etihad i Manchester, og da får Jürgen Klopp og hans mannskap utdelt det etterlengtede ligatrofeet.

Da har fansen allerede feiret i en hel uke. Endelig er altså ligatrofeet tilbake på Anfield. Nå fylles gatene i Liverpool med lykkelige mennesker.



Overlegen seier

Når syv runer gjenstår av Premier League er Liverpool 23 poeng foran Manchester City, som måtte vinne torsdag kveld for å utsette Liverpool-feiringen.

Det klarte de ikke, til tross for et herlig frisparkmål av Kevin De Bruyne som førte til 1–1 tidlig i 2. omgang.

FEIRET GULLET: Disse Liverpool-supporterne hadde samlet seg utenfor Anfield torsdag kveld. Corona-viruset har bremset feiringen, men det blir garantert fest for Liverpool-fansen uansett. Foto: LYNNE CAMERON / EPA

Gullkampen ble omsider avgjort et kvarter før full tid da Fernandinho handset på streken. Etter at situasjonen ble VAR-sjekket fikk City-stopperen korrekt rødt kort og Chelsea straffespark.

Det satte Willian sikkert i nettet, mens City-manager Pep Guardiola snudde seg bort og bare måtte erkjenne at slaget er tapt.

Nå kan hverken coronaviruset eller Manchester City stoppe et Liverpool-lag, som imponerte stort ved å knuse Crystal Palace 4–0 onsdag kveld.

Mendy-rot

Christian Pulisic scoret 1–0-målet etter 36 minutter, men City-forsvarer Benjamin Mendy skal ha sin del av «æren». En Manchester City-corner ble halvklarert og Mendy så ut til å ha full kontroll. Så gjorde han to store feil.

Først en håpløs pasning til Ilkay Gündogan, som Pulisic plukket opp og satte fart. Mendy hadde kommet seg over sjokket etter pasningsmissen, men fulgte opp med elendig taklingsforsøk på Pulisic. Amerikaneren kunne fosse igjennom, og satte behersket ballen til side for Ederson.

Kevin De Bruyne utlignet etter 55 minutter da han tok et frispark fra 25 meter, og på herlig vis skjøt rett i krysset til høyre for Kepa i Chelsea-målet. To minutter senere var Raheem Sterling alene igjennom, og overlistet Kepa – før ballen smalt i stolpen.

Manchester City, som også hadde byttet inn David Silva og Gabriel Jesus for å vippe kampen til sin fordel, hadde et visst overtak da utvisningen og straffesparket ødela det siste lille håpet.

Førstkommende søndag spiller Manchester City kvartfinale i FA-cupen mot Newcastle, og torsdag kommer Liverpool på besøk til Etihad. Det blir gullfeiring. For de røde.

Publisert: 25.06.20 kl. 23:10

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 31 16 7 8 59 – 29 30 55 4 Chelsea 31 16 6 9 55 – 41 14 54 5 Manchester United 31 13 10 8 48 – 31 17 49 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

