Thorstvedt etter følelsesutbruddet: – Vil så klart bli litt skriverier

LUBLIN (VG) Kristian Thorstvedt følte behov for å unnskylde uttalelsene etter New Zealand-matchen, men 20-åringen får ros av flere eksperter for sin brutale ærlighet.

Mandag skulle Norges U20-landslag ta sine første poeng i VM. Motstander var New Zealand. De ambisiøse rødtrøyene skulle endelig få fart på verdensmesterskapet i Polen – men i stedet endte kampen med et smertefullt 2–0-tap, masse tårer og mye sinne.

Etter oppgjøret karakteriserte Thorstvedt det norske lagets nedtur med ord som «horribelt», «forbanna svake» og «flaut å sitte og se på sidelinjen» overfor VG.

– Jeg beklaget meg jo etterpå. Jeg innså at det var litt dumt gjort av meg. Når du er en spiller som starter på benken og slakter, eller sånn som dere i mediene skrev i alle fall: Slaktet lagkameratene mine. Da vil det så klart bli litt skriverier. Men jeg har beklaget meg overfor mine lagkamerater og resten av teamet. Nå gleder vi oss til Honduras, sier Thorstvedt til VG.

Får ros

Den beklagelsen har flere ment at Thorstvedt ikke hadde trengt å komme med. Blant dem er TV 2-ekspert Jesper Mathisen, VGs Leif Welhaven og Rogalands Avis’ Espen Iversen.

– Jeg liker Thorstvedt som type og spiller, og vi trenger folk som er uredde både på banen og i intervjuer. Etter kampen mot New Zealand var han naturligvis like skuffet som alle andre i troppen. Da ser jeg ikke faren med at han sa det alle så, sier Mathisen til VG.

TV 2-profilen vil at flere i Fotball-Norge følger Thorstvedts eksempel.

– Norsk fotball består stort sett av veldig skolerte og kjedelige intervjuobjekter. Om alle skal si det samme, skal vi slite med å skape de profilene norsk klubb- og landslagsfotball trenger, hevder Mathisen, før han legger til at Thorstvedt «selvfølgelig burde fått langt mer spilletid» enn de to innhoppene siddisen foreløpig står med i VM.

At Mathisen roser Thorstvedt, reagerer hovedpersonen selv slik på:

– Det er ikke noe jeg tenker noe særlig på. Vi er ferdig med den situasjonen der. Folk kan mene det de vil. Vi har løst det greit opp nå, og er ferdige med den situasjonen.

Sto rakrygget

Onsdag kveld kunne Thorstvedt ha gjemt seg på hotellrommet sitt her i Lublin, da det norske landslaget inviterte til pressetreff. I stedet stilte 20-åringen opp som en av fem utsendte menn. Selv om han trolig visste at uttalelsene etter New Zealand-matchen ville bli et tema.

Allerede torsdag kan midtbanespilleren være i Pål Arne Johansens startellever. For landslagssjefen varsler flere endringer fra laget som tapte mot New Zealand.

– Jeg håper å levere mål hvis jeg får starte. Jeg har vist tidligere at jeg kan sette ballen i nota. Det er målet mitt hvis jeg får sjansen fra start, sier Thorstvedt.

Må vinne

Torsdag klokken 18.00 entrer Norge gresset i Polen for kanskje siste gang i dette mesterskapet. Mot Honduras er kun seier akseptabelt for å ha mulighet til å gå videre i VM.

Hvis de norske gutta innfrir, vil de samtidig være avhengig av at resultater i andre grupper går deres vei for å bli kvalifisert til 8-delsfinalene.

– Trenerteamet har gjort en god analyse av Honduras. Vi har funnet en kampplan som vi tror vil funke ganske bra. Vi håper å kunne levere den i god stil, sier Thorstvedt.

Publisert: 29.05.19 kl. 19:48