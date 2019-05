DAGEN FØR DAGEN: Petr Cech og lagkameratene trente på Baku Olympic Stadium i den aserbajdsjanske hovedstaden tirsdag. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Petr Cech før finalen: – Det er ikke nok press i Arsenal

Arsenal rotet bort topp 4-plassen i Premier League. Målvakten Petr Cech (37) tror det skyldes at de ikke hater å tape nok.

Nå nettopp







Her er onsdagens oddstips!

I onsdagens Europa League-finale spiller tsjekkeren trolig sin siste kamp når hans tidligere klubb Chelsea er motstander i Baku.

Han tok 14 titler i Chelsea-tiden og trodde at han skulle fortsette å samle sølvtøy da han flyttet til Emirates for fire år siden – etter å ha mistet plassen til Thibaut Courtois. Slik har det ikke blitt.

Onsdag kan du sikre deg vanvittige 101 millioner kroner i Vikinglotto. Lever kupongen din her før kl. 18.00!

Petr Cech fant en helt mentalitet i Arsenal, og han mener mangelen på press innenfra har kostet klubben dyrt.

les også Europa League: Chelsea er «svake» favoritter

– Hvis vi i Chelsea spilte uavgjort på hjemmebane mot et storlag, så var det begravelsesstemning i garderoben. Det var så ille. Men da jeg kom til Arsenal, og selv om Arsène Wenger hatet å tape, så forble han likevel en gentleman, uansett resultat. Uansett om vi vant eller tapte, så bare fortsatte han, sier Čech i et intervju med Evening Standard.

– Det var noe jeg aldri hadde opplevd tidligere. Så rart som det kan høres ut, så synes jeg at det ikke er nok press i Arsenal.

Målvaktslegenden minnes årene i Arsenal, og mener at klubben virkelig vinner i de store kampene – når det er et stort press. For eksempel da de i hans første sesong i Arsenal dro til Athen for å spille den siste gruppespillkampen i Champions League og måtte vinne 2–0. De vant 3–0.

les også Stusser over Ronaldo-pris: – Forstår at folk reagerer

Čech forklarer også om kampen mot Napoli i Europa Leagues kvartfinale i vår – og hvordan de dro til Napoli og vant borte.

– Hvis du ikke kan prestere under press, så taper du den kampen, sier tsjekkeren til Evening Standard.

I semifinalen vant de 4–2 i Valencia – og 7–3 sammenlagt.

Men så kom den bedrøvelige sesongavslutningen i Premier League, da Arsenal kastet bort topp 4-plassen – og nå er avhengig av å vinne Europa League for å spille Champions League til høsten.

– Vi dro til Everton og visste at vi ville komme opp på 3. plass hvis vi vant. Og bli på 4. plass om vi tapte. Og vi tapte.

les også Denne klubben blør supporterne for

Čech forteller om omtrent den samme situasjonen mot Wolverhampton to uker senere. Nytt tap. Men det ble ikke tatt så hardt.

– Og det er her vi gir fra oss de fleste poengene. I det øyeblikk vi synes at det ikke er noen katastrofe om vi ikke vinner, så gir vi fra oss poeng.

– Så dette er noe ved Arsenal som jeg synes burde endres. Vi må skape mer press på alle, sier Čech, og mener at klubben er på rett vei under Unai Emery.

Det hevdes at Čech er på vei til nettopp Chelsea nå som karrieren er over. Meningen er at han skal bli sportsdirektør. Sky Sport hevder at det allerede er klart.

Hvis det er riktig, kan manager Emery stå overfor et dilemma om han skulle bruke en spiller som snart skal slutte seg til motstanderklubben.

Eller skal han bli helten i Arsenals forsøk på å ta sitt første europeiske trofé på 25 år?

les også Dramaet på overtid: – Det største øyeblikket i Arsenals historie

VGs tips: Arsenal-seier

Europa League-finalen spilles i Baku, Aserbajdsjan. Og oppleves i forkant som veldig åpen der begge lag har matchvinnere i henholdsvis Eden Hazard for Chelsea (2,50 i scorer mål-odds) og Pierre-Emerick Aubameyang (2,30 i scoringsodds) – eller eventuelt Alexandre Lacazette for Arsenal.

Chelsea måtte igjennom straffesparkonkurranse mot Eintracht Frankfurt i siste EL-semifinale. Arsenal har vunnet 11 av 14 EL-kamper i inneværende sesong – inkludert sterke hjemme -og borteseirer over Napoli og Valencia. Dét i tillegg til at manager Unai Emery vet hva som skal til for å vinne akkurat Europa League – han vant turneringen tre ganger med Sevilla i årene 2014–16 kan vippe det i retning Arsenal-seier.

Norsk Tipping-oddsen best på Arsenal-triumf: 3,05. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 viser kampen.

Publisert: 29.05.19 kl. 11:07

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.