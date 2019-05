Uniteds sommerplaner i fare: Risikerer Europa League-kvalifisering i juli

Manchester United kan ende opp med å spille kvalifisering for Europa League fra 25. juli. I så fall ryker flere av klubbens sommerplaner.

6. plassen betyr nemlig at Manchester United i øyeblikket ligger an til å gå inn i andre kvalifiseringsrunde til Europa League. Første kamp går den 25. juli.

Men United kan få hjelp:

* Hvis Manchester City vinner FA-cup-finalen mot Watford - noe de fleste vil regne som veldig sannsynlig - så vil United gå rett inn i gruppespillet av Europa League.

* Selv om Arsenal vinner Europa League, så hjelper det ikke United - om Watford har vunnet FA-cupen. Premier League vil da ha fem lag i Champions League - topp 4 + Arsenal. Men i så fall får England bare ett lag direkte inn i Europa Leagues gruppespill (Watford), mens det andre laget (United) da må kvale.

Om det blir Europa League-kvalifisering, ryker den planlagte kampen mot Tottenham i Shanghai den 25. juli.

Ifølge Tidens Krav er det også planlagt kamp mot Kristiansund i Norge, trolig under Norway Cup. I så fall er også den i fare. Hverken Manchester United eller Kristiansund har kommet med noen offisiell bekreftelse på at en kamp mellom dem er planlagt.

Etter at Manchester United overraskende tapte for Cardiff, og Arsenal vant sin kamp, endte Ole Gunnar Solskjærs lag som nummer seks på tabellen i Premier League. Det var dermed Arsenal som knep plassen som gjør at de kan gå direkte inn i Europa League.

Men Arsenal er også klar for finalen i årets utgave av Europa League, og om de skulle vinne mot Chelsea (som allerede er Champions League-klare), vil Arsenal gå rett inn i Champions League til høsten. Dermed vil fem engelske klubber være klare for den gjeveste turneringen, og United får den ene direkteplassen inn i Europa League. Forøvrig er fem klubber maks fra ett land i Champions League.

De store engelske klubbene bruker normalt siste del av juli til å reise rundt i verden og drive markedsføring av klubbene sine - noe som er gull verdt på bunnlinjen.

Kvalifiseringskampene til Champions League går seks uker på rad: 2. runde spilles 25. juli og 1. august, mens 3. runde går 8. og 15. august - og playoffkampene 22. og 29. august.

Dermed kommer Ole Gunnar Solskjær trolig til å krysse fingrene for rivalen Manchester City i lørdagens cupfinale. Det er viktig for klubben at Watford ikke vinner. Dersom vinneren av FA-cupen ikke befinner seg blant topp seks i Premier League, må nemlig klubben på 6. plass inn i Europa Leagues andre kvalifiseringsrunde, mens FA-cupvinneren får en direkte plass i gruppespillet.

