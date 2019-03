POPULÆR: Det virker som Ole Gunnar Solskjær er populær blant de VG har snakket med i Manchester. Foto: OLI SCARFF / AFP

Dette mener folk i Manchester om Ole Gunnar Solskjær

MANCHESTER (VG) Supportere gleder seg over klubbens nye permanente trener. Til VG sier flere at klubbens «magi» er tilbake med Solskjær.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Lakhsman Arumugam (26) IT-konsulent fra Manchester

– Dette var på tide. A long time coming. Magien med klubben, vår sjarm er tilbake med Solskjær. Jeg har fulgt klubben i 13 år. Dette er første gang siden Ferguson jeg er optimistisk, men vi må ha noen stjernespillere for å ta opp kampen mot Liverpool og City.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Federico Zanet (22), Selger fra Milano

– Solskjær er nødt til å klare å holde på Pogba og Rashford. United trenger dem. Klubbens mentalitet virker annerledes med Solskjær. Han virker glad og spillerne også - jeg tror han sikret jobben da laget slo PSG i Champions League.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Carmen Lau (23) bankansatt fra Hong Kong

– Jeg syns Solskjær er et opplagt valg hvis vi ser på resultatene han har levert. Det som blir viktig nå er å bli kjent mer med klubben og spillerne. Jeg mener vendepunktet for Solskjær, som gjør at han får jobben, var kampen mot PSG.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Duncan MOK, (23) bankansatt fra Hong Kong

– Erfaringen hans er det største minuset, men han jevner det ut med at han kjenner klubben og har spilt for den. Han har med seg en positiv mentalitet. Solskjær sa det selv på pressekonferansen: Vi må vinne troféer senest om et par år.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Mona Strand, (56), lektor fra Norge

– Dette er veldig artig. Solskjær har godt tak på lagets ånd. Sist jeg var her var Louis Van Gaals første kamp som trener som Man United, og nå er vi her for å se kampen mot Watford, og denne nyheten kommer. Å vinne på lørdag hadde vært en kjempeopplevelse.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Anne Brit Nordahl, 68, pensjonist/kunstner fra Kirkenes

– Dette må jo bli en suksess. Mitt råd til Solskjær er å stå på og fortsette å smile. Det er tilfeldig at vi er her i dag - vi skal se kampen mot Watford på lørdag.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Jun Shen Woon, 23, student fra Malaysia

– For første gang på lenge er laget som det pleide å være. Jeg vil ha Solskjær som trener for alltid! Ikke ti år, ikke tre år. Han har brakt tilbake lidenskapen i laget.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Shahid Munir, 42, drosjesjåfør fra Manchester

– Jeg er ekstatisk over at Solskjær har fått jobben. For at han skal bli en suksess må han styrke forsvaret og midtbanen. Dette er første gang siden the hey days med Sir Alex Ferguson at jeg har godfølelsen.

Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Chris Renout, 29, TV-vert for Channel 4

– Nå er det mer press på Solskjær. Vi må bli topp 3 i år. Klarer vi ikke det denne eller neste sesong bør han likevel få tid, han tok tross alt over «a mess» i desember. United er kjent for å bygge unge talenter - det må Solskjær følge opp om vi skal slå City og Liverpool.

