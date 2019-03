Liverpool på tabelltopp etter selvmål: – Et massivt resultat for oss

(Liverpool – Tottenham 2-1) Liverpool så ut til å snuble mot Spurs, men kunne juble for seier – og ligaledelse – da Toby Alderweireld sendte ballen i eget nett i det 90. spilleminutt.

Mohamed Salah headet ballen mot mål, Hugo Lloris reddet, men slo ballen bare rett i beina på Toby Alderweireld. Spurs-stopperen kunne ikke gjøre annet enn å se ballen trille over streken – til 2-1 for Liverpool.

Dermed hadde Liverpool gjort det på nytt, scoret et matchvinnende mål på tampen, akkurat som i byderbyet mot Everton.

– Det var et massivt resultat for oss. Vi spilte dem ut den første omgangen uten å få det andre målet, men så ble vi litt slurvete. For å være ærlig så var Spurs klart bedre enn oss den andre omgangen, sier Andrew Robertson til Sky Sports ifølge BBC.

– Men vi kjempet helt til siste slutt og alt handler om tre poeng, fortsetter en lettet Liverpool-back, som tidligere har fått dette perletreffet:

Liverpool-seieren gjør at det fortsatt vidåpent i toppen av Premier League .

Merseyside-laget tar tilbake teten og topper tabellen to poeng foran Manchester City, men har én kamp mer spilt (L’pool har spilt 32 av 38 kamper kontra Citys 31).

Tottenham har på sin side spilt seg inn i trøbbel. Etter å ha vært med i kampen om gullet i lang tid, står London-laget uten seier på de siste fem (0–1–4).

Spurs ligger fortsatt som nummer tre på tabellen, men det skiller bare ett poeng ned til Chelsea på 6. plass.

Og om Arsenal spiller minst uavgjort mot Newcastle mandag, vil de ta seg forbi Tottenham.

I øyeblikket ser topp seks slik ut:

plass: Liverpool, 79 poeng (32 kamper), +53 i målforskjell plass: Manchester City, 77 poeng (31 kamper), +60 i målforskjell plass: Tottenham, 61 poeng (31 kamper), +24 i målforskjell plass: Manchester United, 61 poeng (31 kamper), +19 i målforskjell plass: Arsenal, 60 poeng (30 kamper), +24 i målforskjell plass: Chelsea, 60 poeng (31 kamper), +18 i målforskjell

* Topp fire gir muligheter for å være med i neste sesongs Champions League.

Søndagens toppoppgjør ble altså av det svært dramatiske slaget.

Roberto Firmino stanget Liverpool i ledelsen like etter kvarteret spilt, og det holdt seg også til hvilen. Da hadde Liverpool vært det klart beste laget, men etter pausen fremsto Tottenham som et helt nytt lag.

London-laget var mer på hugget, skapte mye mer og fikk også uttelling i det 70. minutt. Da hamret Lucas Moura ballen i mål fra kort hold etter et mislykket skuddforsøk fra danske Christian Eriksen.

Jürgen Klopp svarte med offensive bytter, men de siste ti minuttene av kampen var det Spurs som virket farligst foran mål. Moussa Sissoko brente en gigasjanse etter en praktkontring før Dele Alli skrudde ballen like til side for krysset.

Men der det ikke ville seg for Tottenham, gikk det til slutt veien for Liverpool. Jürgen Klopp og hans mannskap kan juble for 2-1 og tre nye poeng. Spørsmålet er om det holder til gull.

Publisert: 31.03.19 kl. 19:23 Oppdatert: 31.03.19 kl. 19:42