Guardiola vant duellen mot Ancelotti - gikk på sitt første tap som Everton-sjef

(Manchester City – Everton 2–1) Pep Guardiola gikk seirende ut av duellen mot Carlo Ancelotti, som for første gang siden han tok over Everton, gikk på en smell.

Seier mot Burnley og mot Newcastle var fasit for Carlo Ancelotti før Evertons første kamp i 2020.

1. nyttårsdag sto en motstander av et helt annet kaliber på motsatt halvdel.

Pep Guardiola og Carlo Ancelotti kjenner hverandre godt. De har møttes til flere dueller, og det var Ancelotti som tok over Bayern München da Guardiola forlot den sjefsstolen i den tyske storklubben.

2–1-seieren foran egne supportere var viktig for Guardiola, for Manchester City er nå bare ett poeng bak høytflygende Leicester, som valset over Newcastle tidligere i dag:

Jesus-dobbel

Det tok Manchester City litt tid å få hull på byllen, men da Gabriel Jesus først våknet til liv på topp, var han ustoppelig. Han sendte City i føringen etter 51 minutter med en lekker avslutning i det lengste hjørnet, før han syv minutter senere la på til 2–0 etter et strålende City-angrep.

Manchester City virket å ha full kontroll.

Så rotet Claudio Bravo det til.

Chileneren startet fordi Ederson var slått ut med sykdom, og han fikk en ganske rolig dag på jobben, men viste seg frem på både godt og vondt.

Lekker dragning - forferdelig pasning

Først dro han av Dominic Calvert-Lewin med en lekker dragning, før han bare sekunder etterpå spilte ballen rett til Richarlison. Brassen fikk gitt ballen videre til Moise Kean som spilte ut til Theo Walcott.

Engelskmannens skudd gikk via Benjamin Mendy og havnet på bakerste stolpe, hvor Richarlison var på plass og satte ballen i det tomme buret.

Everton fikk da en liten vitamininnsprøytning, men fikk aldri utligningen de jaktet på. Manchester City var egentlig nærmere 3–1 enn Everton var 2–2, og bare stolpen hindret Jesus fra å punktere kampen og sikre hat trick.

Manchester City tok alle tre poengene, og står nå med 44 poeng på 21 kamper, ett poeng mindre enn Leicester og elleve poeng mindre enn serieleder Liverpool, som har to kamper mindre spilt.

Samtidig som Manchester City og Everton spilte, møttes også Norwich - Crystal Palace og West Ham - Bournemouth. De kampene endte henholdsvis 1–1 og 4–0.

Klokken 21.00 er det duket for storkamp i London, når Arsenal tar imot Manchester United. Den kampen kan du følge her.

