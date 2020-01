Arsenal-legenden: van Dijk er den beste forsvarer i Premier League-historien

Martin Keown tilhører den «uovervinnelige» Arsenal-generasjonen. Han mener Liverpools Virgil van Dijk (28) er den beste forsvarer Premier League har sett.

Liverpool kan være på vei til sitt første seriegull på 30 år og nederlenderen er i førersetet. Når talkSPORT presser Martin Keown på om van Dijk er tidenes forsvarer i Premier League, reagerer han slik:

– Ja, han må være det. Det er nesten perfeksjon å se ham spille.

Ordet «perfeksjon» er ikke så vanlig å bruke på norsk, men Store Norske Leksikon setter det sammen med «fullkommenhet».

– Han var oppe i Skottland der, og det var egentlig ingen som ville ha ham. Så dro han til Southampton. Han så ut til å være en spiller som trengte tid for å modnes. Men nå er han der og vil vinne - og står bak mye av det for Liverpool.

– Manchester City trakk seg, for de ville ikke betale så store penger for ham. Hvor mye var det? 75 millioner pund? Nå viser det seg å være et godt kjøp.

Virgil van Dijk var helt sentral da Liverpool fulgte City til døren sist sesong og slapp inn bare 22 mål. Det samme var han i Champions League-suksessen. Og bare Lionel Messi slo van Dijk i Ballon d'Or-avstemningen. Virgil van Dijk vant derimot avstemningen om Europas beste.

Det har fortsatt denne sesongen, og Liverpool virker i øyeblikket uovervinnelige - som Martin Keowns Arsenal var det i 2003/04-sesongen.

– Det er det rette øyeblikket for van Dijk. Jeg mener at Liverpool i Joel Matip, Dejan Lovren og Joe Gomez har de beste midtstopperne i Premier League.

– Hvis du spiller sammen med van Dijk, gir han deg så mye trygghet.

TalkSPORT nevner av de største midtstopperne fra Premier League: Keowns lagkamerat Tony Adams, Manchester United-duoen Rio Ferdinand og Nemanja Vidic, Chelseas John Terry, for å nevne noen. Dette er spillere som alle er ligamestere for sine klubber.

Liverpool er i øyeblikket 13 poeng foran toeren på tabellen, og 14 poeng foran Manchester City.

Nå er det klart for duell mellom Jürgen Klopp og José Mourinho. Tyskeren har som vanlig respekt for sin motstander:

– En trener i verdensklasse med et spesifikt tankesett. Han vil vinne. Det respekterer jeg stort. Han prøver å bruke alle situasjoner laget hans er i. Det er slik managere jobber.

Mourinho på sin side er ikke overrasket over at Liverpool tilsynelatende er på vei mot gull.

– Da jeg jobbet med dere (i Sky Sports), sa jeg at Liverpool ville bli mestere - og det er tre måneder siden. Dette er ikke overraskende for meg. Det er det beste laget i ligaen, sa portugiseren på pressekonferansen sin fredag.

VG-tips:

* Premier League-rundens storkamp.

* Det begynte så bra for Tottenham under sin nye sjef José Mourinho i slutten av november. Men i de siste ukene har ikke Spurs vært like uovervinnelige. Julen ga kun fire av 12 mulige poeng. Og sist søndag var det såvidt laget endte opp med 1-1 og FA-cupomkamp ute mot Championship-laget Middlesbrough.

* Spurs har skader på Lloris (k), Ndombele (mb), Sissoko (mb) og Kane (a). Rose (f) kan bli klar.

* Liverpool virker bare ustoppelige med sin 19-1-0-ligafasit. Sett utenfra så virker det som Liverpool vinner kamper på ren rutine. Så dominerende og godt fokuserte er de! I FA-cupen mot Everton sist ble mange spillere hvilt. Seks-syv mann er ute med skader, men Shaqiri (mb) kan rekke det.

* Liverpool har sluppet inn baklengsmål i fem av ni bortekamper så langt. Slik kan et «Begge Lag Scorer»-spill til 1,60 være en vri.

Du må spille før kl. 18.25. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 11.01.20 kl. 09:19

