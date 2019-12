FINALEKLARE: Storscorer Gabriel Barbosa takker Flamengo-supporterne etter seieren mot Al-Hilal i semifinalen i Doha. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Mener klubb-VM er det største et lag i Sør-Amerika kan vinne

Flamengo har nettopp vunnet hjemlig liga Copa Libertadores, men en seier mot Liverpool i klubb-VM vil angivelig toppe alt.

– I Sør-Amerika er Copa Libertadores stort, men det er først og fremst fordi det gjør at man kommer seg til klubb-VM. For Flamengo er dette en veldig viktig kamp, som har enorm betydning for markedsføringen av klubben, sier Leo Doria til VG.

Han er mannen bak nettsiden heiabrasil.no, og følger fotballen i hjemlandet svært tett. Selv er han supporter av Vasco da Gama, og har litt blandede følelser for at erkerivalen nå skal spille finale i klubb-VM mot Liverpool.

– Det er nok mange brasilianere som heier på Liverpool. Det er veldig mye interesse for Premier League i Brasil også, sier Doria.

Så var det da også en brasilianer som sendte Liverpool til finalen, på bekostning av meksikanske Monterrey onsdag kveld. Også midtbanespiller Fabinho, og stjernekeeper Alisson har brasiliansk pass i Liverpool-troppen.

I 1981 vant Flamengo 3–0 i tilsvarende oppgjør, og det er liten tvil om at disse kampene betyr mye for søramerikanerne.

Aftonbladets journalistprofil Erik Niva understreker i podcasten «When We Were Kings» hvilken betydning lørdagens finale har:

– Mens Champions League-mesterne «glir inn på ett hjul» i disse kampene, så samler de søramerikanske klubbene en ekstrem kraft. De ser på det som det FIFA håper det skal være – ett steg opp fra kontinentalmesterskapet (Champions League, Copa Libertadores etc). Det handler om å være best i verden, og de søramerikanske klubbene har alltid vurdert kampene slik, sier Niva i episoden som handler om Flamengos storlag fra 1980 og 1981.

FLAMENGO-FEBER: Flamengo-supportere i gledesrus feirer seieren mot River Plate i Copa Libertadores. Dette bildet er fra Maracanã stadion i Rio, der finalen ble vist på storskjerm. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Liverpool har hatt en fantastisk sesong i Premier League så langt, og bare fortsatt utviklingen etter Champions League-triumfen mot Tottenham i juni. Nå leder de ligaen med ti poeng ned til Leicester, og 14 poeng ned til tittelforsvarer Manchester City.

Klubb-VM har ikke hatt spesielt høy status i Europa, men det er liten tvil om at Jürgen Klopp, spillerne og fansen gjerne vil ha trofeet på CV-en.

Suverent ligagull

Flamengo har også hatt noen herlige måneder bak seg før denne finalen. Klubben tok sitt første ligagull siden 2009, og det med 16 poeng ned til Santos på annenplass.

For en måned siden ble River Plate slått i en dramatisk Copa Libertadores-finale, der Flamengo snudde kampen i sluttminuttene.

OVERLEGNE: Giorgian De Arrascaeta (t.v.), Rafinha, Everton og Gabriel Barbosa feirer en scoring i ligakampen mot Avai på Maracanã 5. desember. Foto: FABIO MOTTA / EFE

Legenden Zico er tidenes toppscorer i klubben med seks ligatitler siden 1980. De to siste sesongene har publikumsinteressen eksplodert rundt Flamengo, og denne sesongen møtte i snitt 59.000 tilskuere opp på hjemmekampene på Maracanã, der VM-finalen mellom Tyskland og Argentina ble spilt i 2014.

– Flamengo har blomstret de siste årene. De har vunnet flere turneringer og spilt fantastisk fotball. Økonomien i klubben er svært god, og de har hentet inn flere spillere som har løftet et allerede godt lag, sier Doria.

Hjemvendt scoringsmaskin

Den tidligere Santos-spissen Gabriel Barbosa, som også har vært innom italienske Inter og portugisiske Benfica, ble hentet i januar. Han har svart med 25 ligamål på 29 kamper. I alle turneringer har han scoret 43 ganger. Angrepskollega Bruno Henrique har scoret 21 ligamål.

– Det er et lag som er ekstremt sterkt offensivt, og ikke minst er det mye hurtighet. En annen viktig nøkkelspiller har vært uruguayanske Girogian

De Arrascaeta som styrer mye fra sin offensive midtbaneposisjon, forklarer Doria.

Det er flere kjente navn i klubben. Veteranbackene Filipe Luis (Atlético Madrid og Chelsea) og Rafinha (Bayern München) er godt kjente fra før. Det er også 34 år gamle Diego, som spilte i Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético Madrid og Fenerbahçe før han kom til Flamengo.

SUKSESSTRENER: Jorge Jesus (t.v.) gir instrukser til veteranen Diego i VM-semifinalen mot Al Hilal tidligere denne uken. Foto: ALI HAIDER / EPA

– Det er tre hovedfaktorer som ligger bak Flamengos suksess nå. De har fått orden på økonomien, vært gode til å hente riktige spillertyper og i tillegg turt å satse på en utenlandsk trener som har løftet laget ytterligere, sier Doria.

Portugisiske Jorge Jesus tok over jobben så sent som i sommer – til stor kritikk fra «alle kanter», men en seiersprosent på 70 siden da har stilnet de fleste kritikerne. Nå skal han i duell med Liverpool-frelseren Jürgen Klopp.

