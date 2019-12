TAKK! Jürgen Klopp ga Roberto Firmino en ekstra varm klem etter semifinaleseieren. Foto: John Powell / Liverpool FC

Klopps store mulighet og et mørkt engelsk kapittel

(Monterrey – Liverpool 1–2) «Pass the ball to Bobby and he will score», synger supporterne – og det stemte jo bra.

Nå nettopp

Da Liverpool stanget mot meksikanske Monterrey i klubb-VM-semifinalen, kastet manager Jürgen Klopp inn Roberto «Bobby» Firmino.

Etter bare fem minutter fikk han pasningen fra Trent Alexander-Arnold. Firmino gjorde som i sangen fansen har kalt «Si señor», han scoret, og en syk Virgil van Dijk lå på hotellrommet og tvitret sin hyllest med en gang:

Jürgen Klopp slo seg jublende på brystet etter seiersmålet på overtid. Det var garantert en stor lettelse å slippe 30 ekstraminutter i en tøff periode, og det var naturligvis en lettelse å være klar for en stor finale.

Giganten van Dijk manglet for første gang denne sesongen. Skader gjorde at Jordan Henderson måtte ned som midtstopper, og litt som mot Everton i ligaen satset Klopp på at det ville ordne seg selv om han lot nøkkelmenn hvile. Så lett var det ikke denne gangen.

Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold og Firmino begynte alle på benken, men meksikanerne sto imot og Liverpool-keeper Alisson hadde nok å gjøre. Klopp trengte alle de tre han hadde spart og fikk seiersmålet sitt i sluttminuttene, nok en gang.

Lørdagens finale mot Flamengo blir en betydelig begivenhet i Liverpools stolte historie, og sjefen kan bli historisk. Jürgen Klopp kom til en klubb som hadde vunnet alt, men kan likevel gjøre noe ingen har greid før ham.

KAN FØLGE PEP: Slik så det ut da Pep Guardiola vant klubb-VM for første gang med Barcelona i 2009 etter seier over argentinske Estudiantes. Foto: FAHAD SHADEED / X02497

Mange engelskmenn liker å kalle dette en tulleturnering, og det er mulig den jevne supporter synes det er større å slå Derby i ligacupen, men dette er stort i mange land og det er pokalen som mangler i det overfylte Liverpool-skapet.

De tre tidligere «VM-finalene» har gitt null uttelling, til og med null mål. Motstanderen i den første, i 1981, var nettopp Flamengo.

Brasilianerne vant 3–0 over et Liverpool med noen av sine største navn, Alan Hansen, Graeme Souness og Kenny Dalglish. Legenden Zico sto bak alle målene, selv om han ikke scoret noen av dem selv. 38 år etter er det tid for revansj ...

Også i sin tredje finale, i 2005, ble Liverpool slått av brasiliansk motstand. São Paulo vant 1–0, Steven Gerrard var fortvilet og Rafael Benitez så oppgitt over dømmingen at han klaget til FIFA-president Sepp Blatter.

NEDTUR: Liverpool-kaptein Steven Gerrard etter 0–1-tapet for São Paulo i 2005. Foto: Shaun Botterill / Getty Images AsiaPac

Chelsea tapte også for et São Paulo-lag, Corinthians, i 2012, og kanskje handler den negative innstillingen også litt om at konservative engelskmenn sjelden har greid å vinne turneringen?

Dette er et mørkt kapittel for engelske klubber. Hvis man slår sammen gamle Intercontinental Cup (den søramerikanske mesteren mot den europeiske) og klubb-VM, har engelske lag bare to seire siden det startet i 1960.

Til sammenligning har Spania elleve triumfer, Brasil ti, Italia og Argentina ni.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Lørdag vil det garantert være fest i Rios gater. Liverpool-helten Firmino er fra Maceio nordøst i Brasil og vet selvsagt hvilken status klubb-VM har i Sør-Amerika. Der handler det virkelig om å være best i verden, og Flamengo-fansen synger fortsatt om seieren over Liverpool, lagets første og eneste finale.

Flamengo regnes dessuten som kontinentets mest populære lag, det er massenes klubb, favelaenes lag, og bilder viste ville jubelscener da 0–1 ble til 3–1 i semifinalen mot Al-Hilal fra Saudi-Arabia.

Det var neppe ekstase i Liverpools gater da Roberto Firmino scoret på overtid, men en finaleseier bør gjøre byen stolt.

Litt spesielt må det tross alt være å kunne kalle seg verdensmester for klubblag.

Liverpools andre finale var mot argentinske Independiente i 1984 (tap 0–1).

Manchester United har tatt begge de engelske seirene, først i Intercontinental Cup i 1999, deretter i klubb-VM i 2008.

Syv finaler er tapt av engelske lag: Liverpool (1981, 1984, 2005), Chelsea (2012), Nottingham Forest (1980), Aston Villa (1982) og Manchester United (1968).

På 1970-tallet, da det fortsatt var hjemme- og bortefinaler, var det syv europeiske og to søramerikanske lag som nektet å stille, mye på grunn av mange voldelige finaler. Liverpool takket nei i 1977 og 1978.

Publisert: 19.12.19 kl. 02:29

