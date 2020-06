PÅ ETTERSKUDD: Erling Braut Haaland hadde ingen avslutninger i Dortmunds tunge tap for Mainz. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / EPA POOL

Erling Braut Haaland kneblet i pinlig Dortmund-tap

(Dortmund - Mainz 05 0–2) Bayern München sikret ligatittelen tirsdag kveld, og Dortmund viste mot Mainz at troféet kanskje havnet i riktige hender.

Nå nettopp

For hjemme mot nedrykkstruede Mainz, leverte det tyske storlaget en langt under pari prestasjon.

Tirsdag kveld sikret Bayern München seriegull med sin 1–0-seier i Bremen over Werder, som betyr til at Dortmund kun hadde andreplassen å spille for i de siste tre kampene.

Om det var mangel på motivasjon, slitasje eller rett og slett en dårlig dag på jobben som rammet Dortmund vites ikke, men de skapte få, om noen, ordentlige målsjanser i løpet av de nitti minuttene på Signal Iduna Park.

TØFFE TAK: Erling Braut Haaland ble godt passet på av Mainz, her representert av Danny Latza. Foto: GUIDO KIRCHNER / POOL

Bortelagets midtstoppere Jeremiahjerry Juste og Moussa Nikhaté pakket Erling Braut Haaland inn i nær to hundre kilo muskel, og gjorde at jærbuen aldri var i nærheten av å true Florian Müller i Mainz-målet.

Allerede tidlig i første omgang slurvet han med flere mottak og slo frustrert ut med armene. Det vanligvis så solide samspillet mellom ham og angrepskollegene var som forduftet.

Mainz var på sin side kyniske i forsvar og dødelig effektive i angrep. Etter først å ha misbrukt en gigantsjanse, fikk Jonathan Burkardt et perfekt innlegg fra Ridle Baku - og stupte inn ledelsen for bortelaget på kampens første ordentlige sjanse.

Etter sidebyttet styrte gjestene videre, og da en usedvanlig svak Lukasz Piszczek ga bort straffespark etter en klønete involvering, kunne Jean-Philippe Mateta spikre 2–0-resultatet i Dortmunds disfavør.

Mot slutten av kampen ble Dortmund-spillerne mer og mer frustrerte, og virket tydelig idéløse i angrepsspillet. Mainz var nærmere tre og fire mål enn det Dortmund var et eneste, og det ble til slutt et pinlig nederlag for hardt pressede Lucien Favre.

Dermed kan også sølvet glippe for Braut Haaland og kompani. Red Bull Leipzig kunne kommet opp i ryggen på dem, men slapp inn to sene mål mot Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf. Dermed skiller det tre poeng mellom Dortmund og Leipzig.

Lørdag møtes de i gamle Øst-Tyskland.

Publisert: 17.06.20 kl. 22:22

