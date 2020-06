GÅR TIL ROSENBORG: 2019-toppscorer Torgeir Børven skifter klubb når kontrakten med Odd går ut. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Børven blir RBK-spiller: – En klassespiller

Torgeir Børven (28) er klar for Rosenborg fra 1. august.

Oppdatert nå nettopp

– En god spiller. En klassespiller. Det blir spennende, sier RBK-spiller Kristoffer Zachariassen om nyheten som både Odd og Rosenborg på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

Overgangen gjelder fra da Børvens kontrakt med Odd går ut 31.juli, og det betyr – enn så lenge – at 2019-toppscoreren (21 mål) fort rekker et tosifret antall seriekamper for Odd før han flytter.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Hvis ikke klubbene blir enige om en overgang før den tid.

– Alle våre spillere er til salgs for den rette prisen, sier daglig leder Einar Håndlykken og viser til sportssjef Tore Andersen for ytterligere kommentarer.

Tirsdag kveld scoret Børven for Odd i seriepremieren, men telemarksklubben tapte likevel 1–2 for Sandefjord.

I forkant av matchen meldte Varden at Børven var enige med Rosenborg om kontrakt, og VG kunne senere fortelle at den gjaldt ut 2022-sesongen. Det blir bekreftet nå.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen og da var det egentlig ingen tvil, sier Børven til RBKs nettside.

– Rosenborg er Norges største klubb og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, fortsetter han.

Eirik Horneland ønsket ikke å uttale seg om Børven da han ble intervjuet av VG etter Rosenborgs trening onsdag formiddag. Da var ikke overgangen offisielt bekreftet.

Men Tore Reginiussen bød på en kjapp kommentar gjennom vinduet på Volvoen sin utenfor Lerkendal:

– Det er alltid bra å få påfyll av gode spillere. Det er en spiller som har vist at han er veldig sulten på mål. En ordentlig målsnik, som er veldig god i boks. Med det kampprogrammet som kommer, skal vi spille veldig mange kamper på kort tid, så vi trenger en veldig bred tropp med sterk konkurranse om plassene. Det tror jeg kan bli en veldig nyttig spiller for oss, sier Reginiussen til VG.

SIGNERER SPISS: Rosenborg-trener Eirik Horneland etter onsdagens trening. Til venstre 20-åringen Erik Botheim, som får en ny konkurrent på spissplass fra 1. august. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 17.06.20 kl. 13:04 Oppdatert: 17.06.20 kl. 13:36

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 4 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 5 Kristiansund 1 0 1 0 0 – 0 0 1 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser