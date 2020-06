GÅR TIL ROSENBORG: 2019-toppscorer Torgeir Børven skifter klubb når kontrakten med Odd går ut. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Bekreftet: Børven blir RBK-spiller

Torgeir Børven er klar for Rosenborg fra 1. august.

Det bekrefter Odd og Rosenborg på sine hjemmesider onsdag ettermiddag. Det betyr – enn så lenge – at 2019-toppscoreren spiller i Odd ut juli, og det kan fort bli et tosifret antall seriekamper.

Tirsdag kveld scoret Børven for Odd i seriepremieren, men telemarksklubben tapte likevel 1–2 for Sandefjord. Som VG meldte onsdag, er Børven enig med trønderne om en kontrakt ut 2022-sesongen.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen og da var det egentlig ingen tvil, sier Børven til RBKs nettside.

– Rosenborg er Norges største klubb og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, fortsetter han.

Eirik Horneland ønsket ikke å uttale seg om Børven da han ble intervjuet av VG etter Rosenborgs trening onsdag formiddag. Da var ikke overgangen offisielt bekreftet.

SIGNERER SPISS: Rosenborg-trener Eirik Horneland etter onsdagens trening. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

