Solskjær frykter ikke for jobben: – Vi ble enige om en plan

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) nekter å vike fra Manchester Uniteds plan selv om mange mener han lever farlig i sjefsstolen på Old Trafford.

På spørsmål om han er bekymret for jobben sin hvis ikke han finner nysigneringer som umiddelbart påvirker lagets resultater i positiv retning, svarer Solskjær foran søndagens cupmøte med Tranmere.

– Jeg frykter ikke for posisjonen min når det kommer til det, jeg fortsetter bare å jobbe.

– Selvfølgelig vet man at man trenger resultater, og å vise at man gjør tingene riktig, men jeg kommer ikke til å bruke store poenger på noen til å komme inn her hvis ikke de er riktig for klubben, sier nordmannen, som likevel ikke utelukker å hente mer erfarne spillere før overgangsvinduet stenger natt til lørdag:

– Det kan finnes noen spillere der ute i en annen aldersgruppe som kan komme inn og hjelpe troppen, for det er en ung tropp. Men rom for feil? Det er alltid rom for feil i overganger, for du kan aldri være 100 prosent sikker. Noen ganger tar det tid. Noen ganger kan du være uheldig. Vi må bare gjøre alt vi kan for å begrense risikoen.

Eksperter har stusset over at Solskjær har kvittet seg med åtte spillere siden han ble manager, men kun hentet inn tre forsterkninger.

Det er en del av det som på United-språket kalles «kulturell omstart». Grunnlaget for dette ble lagt før Solskjær signerte underskrev en treårskontrakt med klubben i slutten av mars.

– Da vi satte oss ned ble vi alle enige, klubben og jeg, om at kulturen måtte endres. Det er ikke sånn at jeg har blitt fortalt hva vi skal gjøre. Vi ble enige om ting da vi signerte kontraktene. Vi ble enige om en plan, forklarer nordmannen.

Den planen innebærer blant annet at det ikke lenger skal betales overpris på overgangsmarkedet. Signeringer skal skje på Uniteds premisser; den rette spilleren til den rette prisen. Det forklarer hvorfor forhandlingene med Sporting om Bruno Fernandes ser ut til å ha nådd en blindgate.

– Vi må bruke våre pengene klokt, det er en av nøklene for meg. Vi har brukt enormt med penger de siste fem eller seks sesongene etter at Sir Alex Ferguson dro, og jeg må sammen med klubben sørge for at når vi nå bruker penger, så er det på de riktige spillerne og de rette typene, som blir her på lang sikt og samtidig bidrar med kvalitet nå, sier Solskjær.

TØFFE FORHANDLINGER: Manchester United og Sporting virker fortsatt langt unna hverandre i forhandlingene om en overgang for Bruno Fernandes. Foto: Rafael Marchante / X01620

Han innrømmer at det ikke lenger er like lett å finne disse spillerne for Manchester United.

– Fotballen har endret seg, pengene har endret seg enormt. Spillere som kan forbedre Manchester United og topplagene, er veldig dyre i disse dager, sier Solskjær.

Mange eksperter, med Gary Neville i første rekke, har tatt til orde for at Manchester United trenger en sportsdirektør; et ledd mellom direktør og tidligere bankmann Ed Woodward og manager Solskjær med høy fotballkompetanse og en kontaktbok som kan hjelpe klubben med å gjøre de rette kjøpene.

For ett år siden virket det som at United var på utkikk etter en slik rolle. Nå er tendensen at de kommer til å fortsette i det nåværende sporet.

– Jeg tror på strukturen som er satt på plass her, på den tiden jeg har vært her, med alle ressursene som brukes på speiding, rekruttering og research av spillere som sørger for at vi føler oss trygge når vi signerer dem. Men de kommer ikke til å signere en spiller uten at jeg aksepterer det. Det er opp til meg å si ja eller nei når klubben finner et mulig kjøp, sier Solskjær.

BESTEMMER: Ed Woodward (t.v.) er direktør i Manchester United og er den som bestemmer over Solskjærs fremtid. Her sammen med Sir Alex Ferguson på Parc des Princes i Paris. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Han mener det ikke handler om å hente inn en ny rolle, men om at alle tar ansvar.

– Det er en kvalitet å se seg selv i speilet noen ganger istedenfor bare å skylde på andre. Noen folk skylder på andre, noen tror de er bedre enn andre.

Søndag klokken 16.00 leder Solskjær laget sitt i FA-cupens femte runde borte mot Tranmere Rovers fra fjerde nivå. Kampen vises på Viasport 1.

