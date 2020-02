HVA? Lionel Messi slår ut med armene i kampen mot Valencia i slutten av januar. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Barcelona er rystet: – Stupte inn i en krise

Resultatene uteblir, skadelisten vokser, troppen blir tynnere og Lionel Messi går til motangrep på en klubblegende. Det er på ingen måte rosenrødt i Barcelona om dagen.

– Det er er en utvikling man har sett over tid, og som kanskje blir litt forsterket av at klubben, selv i sin mest suksessrike periode, var så opptatt av merkevaren. Man har vært med på å skape sitt eget glansbilde, så når det går dårlig er man på en måte litt skyld i det selv, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, som likevel påpeker:

– Jeg tror det er veldig mange klubber i verden som på sekunder ville takket ja til å være i Barcelonas sko. De er nummer to i La Liga, i kvartfinalen i Copa del Rey og med i Champions League-sluttspillet. Det er bedre enn 98 % av profesjonelle klubber i verden.

For ja, Barcelona er, resultatmessig, med i kampen i alle turneringer: Tre poeng bak serieleder Real Madrid, favoritter før det VG+-sendte oppgjøret mot Athletic Bilbao i den spanske cupen torsdag kveld og favoritt i Champions Leagues 8-delsfinale mot et Napoli-lag som har slitt voldsomt denne sesongen.

Men spissen Luis Suárez er langtidsskadet. Det samme er Ousmane Dembélé. Det er usikkerhet rundt Lionel Messis kontrakt. På grunn av en spesiell klausul kan han forlate klubben gratis til sommeren.

Gerard Piqué og Sergio Busquets begynner dessuten å dra på årene. Barcelona har heller ikke de samme økonomiske musklene de hadde for bare noen år siden, og spillere som kunne gjort en jobb i angrepsrekken, som Carles Peréz og Abel Ruíz, ble solgt i januar.

Og kapteinen, legenden, ikonet og talismanen Lionel Messi – som sjelden uttaler seg om utenomsportslige ting – tar til motmæle mot sin egen sportsdirektør og tidligere lagkamerat Eric Abidal.

For i kjølvannet av Ernesto Valverde-sparkingen, har Abidal latt seg intervjue av den spanske avisen Sport. Der rettet han kritikk mot egne spillere, og ga dem delvis skylden for Valverde måtte gå.

– Flere spillere var ikke fornøyde og jobbet ikke hardt, sier han i intervjuet.

Det falt ikke i god jord hos Lionel Messi, som svarte Abidal på sin egen Instagram-konto.

– Jeg liker ærlig talt ikke slike ting, men jeg mener alle må være ansvarlig for egen jobb og ta ansvaret for sine avgjørelser. Spillerne er ansvarlige for det som skjer på banen, og vi er de første til å innse det når vi ikke spiller bra nok. De som er ansvarlige for den sportslige ledelsen må også ta sin del av ansvaret og først og fremst ta tak i avgjørelsene sine.

– Og til sist, når du prater om spillere så bør du nevne navn, hvis ikke sprer du ting som folk sier og som ikke er sant.

«Barcelona stupte inn i en krise», skriver engelske Guardians Spania-baserte journalist Sid Lowe. De spanske avisene bruker ord som «CAOS» og «TSUNAMI». Ifølge avisen Mundo Deportivo har klubbpresident Josep Maria Bartomeu kalt inn til et slags krisemøte etter Messis svar.

– Det er ikke det Messi sier som er oppsiktsvekkende, men at det er Messi som sier det, mener Veland.

– Når Messi gjør det, får det ekstra dønninger, fordi det er han. Abidals posisjon blir utfordret, og han er allerede under press som sportsdirektør. Han er, og har helt klart vært, en del av problemet, men samtidig, hvis man ser det større bildet, er det ikke slik at ting begynte å gå dårlig idet Abidal kom inn. Dette går langt tilbake. Ser man på listen over spillerne som har blitt hentet de ... tja, fem-seks siste årene, er det få kjøp man kan konkludere med har vært en suksess, sier han.

At Quique Setién, Barcelonas nye trener, ville ha inn en ny spiss i januar, var det ingen tvil om. Flere navn ble nevnt, men da vinduet omsider stengte, var bare to overganger i boks: Trincão og Matheus Fernandes. Ingen av dem kommer før sommeren 2020.

Veland sier at det er et generasjonsskifte på gang i den katalanske klubben.

– På Barcelonas vegne kan man absolutt brukte uttrykket «bekymret». Messi er 32, blir 33. Senest tirsdag kom det rapporter om at han sliter med lysken og spiller med smerter fordi han føler han må gjøre det. Ansu Fati er bare 17, og man skal ikke undervurdere totalbelastningen av å gå fra å være en «nobody» i fotballsammenheng, til å være en som slår gjennom med brask og bram, til en man belager suksessen på.

– For hver kamp Barcelona ikke er seg selv, vil det ulme litt mer. Den beste resepten er å spille en kanonkamp mot Athletic på torsdag og deretter slå Real Betis i neste La Liga-kamp. Da kan det hende alt dette bare går over av seg selv, men Barca har slitt på bortebane denne sesongen, både resultat- og spillemessig.

Veland sier at det er fort gjort å krisemaksimerer litt akkurat nå.

– Jeg tror absolutt at de kommer til å vinne noe denne sesongen. Sjansen for at de kan vinne alle tre turneringene de kjemper i, er der. Men jeg tror ikke de har nivået eller stabiliteten til å vinne alt. Det vil komme feilskjær her og der, så spørs det hvor store de er, og i hvilken setting de kommer. Det vil være å krisemaksimere å avskrive Barcelona i februar. For å sitere Guardiola:

«Det laget som har Messi på banen, er favoritter i hver turnering.»

Veland mener generasjonsskiftet, som egentlig har pågått over mange år, har vært med på å farge laget på banen, så vel som utenfor. Og det er jo ikke bare å erstatte en generasjon som Veland mener «overgikk Manchester Uniteds Class of 92».

– At Messi tar til motmæle, kommer som en ny perle på en snor av Barca-spillere som indirekte, eller direkte, forteller at de ikke liker måten ting gjøres på. Xavi har, siden han dro, sagt at hans store drøm er å komme tilbake og bli trener for A-laget. Så fikk han et tilbud – og sa nei, sier Veland, og fortsetter å ramse opp:

Andrés Iniesta som kritiserte styret dagen Valverde fikk sparken.

Victor Valdes som var juniortrener i en kort periode før han havnet i klinsj med flere.

At de prøvde å hente Neymar tilbake forrige sommer – selv om de er i en kostbar rettssak med nettopp Neymar.

– Det er så mange negative ting som kan skje ...

Barcelona går nå noen avgjørende måneder i møte.

