Shala om Fagermo: – Kunne vært en god mann for Vålerenga

Herolind Shala (27) spilte nesten hundre seriekamper og tok seriemedalje under Dag-Eilev Fagermo (53) i Odd. Vålerenga-strategen tror eks-treneren også kunne skapt noe på Oslo øst.

Det sier Shala etter onsdagens treningsøkt – der Vålerenga-laget ble styrt av Ronny Deilas forfremmede assistentduo Haakon Lunov og Johannes Moesgaard.

Fortsatt mangler det hovedtrener på Intility Arena, og Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har i lang tid vært lansert som kandidat til å overta etter New York FC-klare Deila.

– Hvorfor ikke? Han er en bra trener og kunne vært en god mann for Vålerenga, melder den norskfødte Kosovo-spilleren og svarer slik på hvordan han opplevde Fagermo under sine fire sesonger i Skien (2011–2014):

– En veldig god trener. Disiplinert, flink faglig og jeg opplevde stor suksess med ham i Odd. Den filosofien klubben er ute etter, og den filosofien han jobber med, er også veldig lik. Hadde bare gode tider med ham i Odd, fortsetter Herolind Shala.

Vålerenga har varslet en tydeligere satsing på egne spillerprodukter og Oslo-identitet. Samtidig kuttet de i lønnen til både daværende trener Ronny Deila og direktør Erik Espeseth etter den skuffende fjorårssesongen og planen er i større grad å bli økonomisk uavhengig investor og velgjører Tor Olav Trøim.

Selv avviste Fagermo avviste overfor Telemarksavisa i går at han var i dialog med Vålerenga. Oslo-klubben har ønsket å få på plass ny trener innen avreise til treningsleir i Portugal fredag, samme dag som de også møter Obosliga-laget Ull/Kisa til treningskamp på Valle.

– Det viktigste er at det tar den tiden det trenger, og forhåpentligvis skjer det noe i løpet av fredagen, mener Shala – som presiserer at det er styret og sportsdirektør som tar seg av jobben med å finne ny trener.

Onsdag ettermiddag ville ikke klubbdirektør Espeseth gi VG noe nye kommentarer på om det er realistisk at treneren er på plass om to dager, noe de har kommunisert som et ønske.

– Forhåpentligvis skjer det noe på fredag. Det er det de har sagt, men man vet aldri i fotballen. Den er uforutsigbar, sier Shala.

Lunov: Jeg er kandidat

Fungerende hovedtrener Haakon Lunov var tidlig offensiv med tanke på hvem som burde overta etter hans tidligere sjef Ronny Deila: Han selv. Assistenten med bakgrunn i blant annet Strømsgodset og Celtic har ikke endret mening.

– Jeg bør være en kandidat, sier Lunov.

– Er du det?

– Ja, det er jeg.

– Har du vært på et intervju der du har lagt frem hvordan du vil angripe det å være hovedtrener i Vålerenga?

– Jeg snakker med klubben. Mitt jobbintervju er det jeg gjør her i tre uker. Det er i hvert fall jeg fornøyd med, og jeg føler responsen fra spillergruppa og alle rundt er veldig positiv. Det er min beste jobbsøknad, også prater vi sammen hver dag. Jeg er ikke i tvil om hva som er det beste for Vålerenga.

– Det er Haakon Lunov?

– Det er det.

– Basert det på det Vålerenga har gjort de sesongene du har vært assistent under Ronny Deila, synes du de resultatene har vært gode nok til at du fortjener jobben?

– Ingen bør være fornøyd med de resultatene som har vært her, og det er jeg også en del av. Det er derfor vi har vært veldig bastante på det vi gjør på treningsfeltet. Vi må jakte hver dag de ni foran oss. Det er vårt fokus. Jeg er veldig interessert i å gjøre noe med det, svarer Haakon Lunov.

