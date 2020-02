KONTORET: Mikael Dorsin på kontoret sitt, i kjelleren på Lerkendal, omringet av bilder fra karrieren sin – og RBK-statuttene. Foto: Knut Espen Svegaarden

Mikael Dorsin: – Verste jeg vet er såkalt «gneldringskultur»

TRONDHEIM (VG) Da RBKs sportssjef Mikael Dorsin (38) skulle presentere seg for Rosenborg-spillerne, åpnet han med å stille et spørsmål. Det ble helt stille i garderoben på Lerkendal.

Nå nettopp

Dorsin, med 13 sesongers erfaring fra Lerkendal, under ni forskjellige trenere og fire sportssjefer, løftet armen så høyt han kunne – og sa:

«I Rosenborg var vi vant med at vi lå DER, helt øverst. Det er der vi liker å være, der vi skal være. Men iblant må vi akseptere at vi ligger HER (senker hånden mye). Men vet dere hva vi gjorde i Rosenborg da?»

Helt stille i garderoben. Ingen sa noe, ingen våget (?) å svare. Så Dorsin bare fortsatte:

«Da tok vi sats, i den svake plasseringen, vi brukte den til å re-starte, til å komme bakfra og opp. Og så kom vi oss opp igjen hit (hever armen igjen). Du må bruke nedturene riktig, du må satse, du må jobbe, du må jobbe enda hardere enn før».

Spillerne nikket.

De skjønte hva den nye sportssjefen mente.

Mikael Dorsin kom til Rosenborg i etterdønningene av «Eggen-tiden», gull-alderen. Halvannet år etter at legenden fra Orkdal hadde abdisert, og Åge Hareide i et flash hadde fortsatt suksessperioden, var det Eggen- og Hareide-assistent Ola By Rise som ledet Rosenborg.

I 2004, det året som skulle gi seriegull nummer 13 på rad. Men også det året da «kaoset» startet på Lerkendal. Det kaoset mange mener fortsatt eksisterer den dag i dag.

Midt inn i dette mylderet av gamle og nye dager, kom det en 22 år gammel venstreback fra Djurgården i Sverige.

Siden har han, mer eller mindre, blitt der, for det meste i klubben, i sin helhet i byen Trondheim. Bortsett fra en snartur innom rumenske Cluj i første halvdel av 2008, har Dorsin vært RBK’er.

Og da er vi tilbake ved starten: For Dorsins RBK-periode inneholdt ikke bare suksess, selv om det ble fem seriegull med fem forskjellige trenere. Plasseringene hans med RBK er 1–7–1–5–5–1–1–3–3–2–2–1–1. Så «Micke» vet hva det vil si å bruke nedturer til noe positivt – og komme tilbake.

MANGE GULL: Mikael Dorsin løfter trofeet etter seriegullet i 2015. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det er det han jobber – knallhardt hver dag – for at Rosenborg skal gjøre nå. Og han vet at han og klubben skal klare det, igjen stå øverst på tabellen. Som han sa til spillerne i garderoben:

– Rosenborg kommer alltid tilbake. Det er opp til dere (peker på spillerne) om det skjer mens dere er her. Og jobber dere ikke hardt, spiller dere ikke på lag, så er det ut (peker på døren).

Vi sitter på kontoret til Rosenborgs nye sportssjef. Han har hengt opp bilder fra karrieren sin på veggene. For han er det viktig. Det samme er RBK-statuttene, som han har på en av veggene.

Mikael Dorsin har to kjøreregler:

1) Du må behandle andre som du vil at andre skal behandle deg.

2) Du må ha selvtillit, gjerne mene at du er god. Men du må samtidig være ydmyk nok til å forstå at det kreves hardt arbeid. Hver eneste dag, for at du skal ha lov til å mene at du er god.

– De som presterer hver dag, det er de som blir best. Men det er også det vanskeligste. Og det er dette jeg ønsker å få inn i spillerne, sier den tidligere svenske landslagsbacken (16 A-landskamper).

GOD STEMNING: Mikael Dorsin, Rosenborgs sportssjef, mener han allerede har skaffet seg et godt forhold til klubbens hovedtrener, Eirik Horneland. - Vi jobber godt sammen, sier begge. Foto: Knut Espen Svegaarden

Mikael Dorsin mener det er en stor fordel at han er en tidligere spiller. Han mener alle klubber trenger mennesker som forstår og «kan» klubben – eks-spillere. Men det er selvsagt ikke nok.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug var aldri i tvil om at hun ønsket Micke Dorsin til å etterfølge Stig Inge Bjørnebye som sportssjef på Lerkendal. Og hun ønsket ansettelsen raskt. Det samme ønsket Dorsin. Han avviklet agent-jobben sin så fort han fikk beskjed om at jobben var hans.

– Jeg ville igang så fort som mulig, helst i desember, sier Dorsin – som ble ansatt 10. desember 2019.

Han mener han har gode verdier, som er svært viktig for klubben. Og han mener han har den rette kompetansen. Det mente tydeligvis Rosenborg også. Det var aldri tvil om ansettelsen.

– Det er klart at jobben min handler mye om spillerlogistikk. Og der føler jeg meg trygg på at jeg har god oversikt. Men jeg mener det handler like mye om å behandle mennesker, alt fra supportere til presse, være forberedt, ikke være redd. Og fordelen min er at jeg har vært i klubben, jeg har sett «presset» utenfra. Jeg tror ikke noe vil overraske meg. Jeg tror heller at jeg vil klare å se signalene i forkant, og dermed være forberedt, sier Dorsin.

Den første tiden har han vært mye på treningsfeltet, i garderoben. Mikael Dorsin vil lære garderoben å kjenne. Han vet hvor viktig det er at «garderoben fungerer», han mener han er god til å se signalene. Dorsin har sittet i en garderobe som fungerer – og han har gjort det motsatte.

– Jeg vil kjenne på stemningen. Det er viktig, sier den tidligere Rosenborg-kapteinen. Han sier også at han må bli kjent med folk for å kunne «være der for dem», som han sier det.

– Min dør skal alltid stå åpen. Er det tendenser til en konflikt, at vi har et problem, så er det bedre at vi tar det opp tidlig, at spillerne kommer inn til meg og snakker om det. Det verste jeg vet er såkalt «gneldringskultur». Det er skadelig – over tid, mener Rosenborgs sportssjef.

– Hva er styrkene dine, som du kan bruke i denne jobben?

Dorsin tenker.

– Jeg er god på å gjøre andre gode. Som spiller gjorde jeg medspillerne mine gode. Og da gjorde de meg god også, en middels venstreback. Sånn mener jeg at jeg er som leder også. Min styrke er å bygge team, se hvem som passer sammen.

– Mer?

– Skape god stemning. I det hele tatt – skape. Skape noe, skape vinnere. For Rosenborg skal tilbake på toppen, sier Mikael Dorsin.

Og det vil han helst gjøre med trøndere i laget og i klubben. Han mener trøndere, i idrett, er vinnerskaller. Mikael Dorsin er ekstremt imponert over hva Trøndelag skaper av vinnere i idretten.

– Den kulturen må bevares. Vi skal ha klare roller, vi skal spille 4–3–3 med offensiv og underholdende fotball, så publikum liker det de ser. Men vi skal også være langt tydeligere på trønder-profilen vår. Den lokale forankringen er en viktig del av dette. Akademiet – spillerne der, som er gode nok, skal få sjansen, sier Mikael Dorsin.

Han tør ikke å si det høyt, men at 50 prosent av Rosenborgs spillere, i fremtiden, består av trøndere, det kan fort skje – med Mikael Dorsin som sportssjef.

Publisert: 02.02.20 kl. 08:35

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser