PÅ NORSK JORD: Ada Hegerberg på trening med Lyon før møtet med Avaldsnes i Champions League i 2018. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Hegerberg langtidsskadet: – Det bare smalt

Ada Stolsmo Hegerberg (24) har pådratt seg en alvorlig kneskade. Lyon-spissen kan være borte fra fotballen i opp til ett år.

– Jeg røk korsbåndet i helgen. Dette er et tilbakeslag for meg, men jeg skal komme gjennom dette med hele mitt hjerte og med all min energi. Det beste har fortsatt ikke kommet. Dere ser meg snart igjen, skriver Hegerberg på sin egen Instagram-konto.

Det er foreløpig ukjent hvor lenge Hegerberg vil være ute av spill, men et avrevet korsbånd kan bety opp til ett år på sidelinjen.

Mamma Gerd Stolsmo opplyser at datteren skadet seg under en trening i helgen, uten at noen var nær henne.

– Det skjedde på en trening. Hun var litt ute av balanse. Så bare smalt det, sier Gerd Stolsmo til VG.

Lyon opplyser i en pressemelding at de vil bestemme seg for en dato hvor Hegerberg vil bli operert i løpet av de kommende dagene.

Skal tilbake

Ada Hegerberg ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2018. Hun var tidenes først kvinne som mottok den prestisjetunge prisen Ballon d'Or. 24-åringen har vunnet Champions League med Lyon fire ganger, og hun er ligamester med den franske klubben de fem siste årene.

Mammaen til Hegerberg forteller at beskjeden om kneskaden var tungt å få, men at datteren allerede har reist seg mentalt.

– Hva skal man si? Det er litt av en nesestyver. Vi har deppet en stund, men hun er allerede tilbake i bokseringen i dag – mentalt, sier Gerd Stolsmo.

– Det er veldig dumt at det skjer, men er det noen som skal komme tilbake, så er det Ada.

HISTORISK: Ada Hegerberg ble den første kvinnelige fotballspilleren til å motta den prestisjetunge fotballprisen Ballon d’Or. Her fra utdelingen i 2018. Foto: FRANCK FIFE / AFP

