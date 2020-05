RØPET SOM KILDE: Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges fotballforbund. Foto: Frode Hansen

Blåst som anonym kilde av Josimar: – Jeg er trist og sjokkert

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, reagerer sterkt etter at fotballtidsskriftet Josimar har blåst ham som en anonym kilde.

– Jeg er ikke rasende eller sint, men mer trist og sjokkert. Trist på grunn av presseetikken. Sjokkert fordi et medium som har posisjonert seg i idrettens offentlighet velger å blåse en kilde, sier Pål Bjerketvedt til VG.

Han tilføyer at han «mildt sagt» synes det er spesielt at et medium som er medlem av Norsk presseforbund gjør det. Bjerketvedt var redaktør i NTB før han for drøyt tre år siden ble ansatt som øverste administrative leder i Norges fotballforbund.

Han påpeker at bakgrunnsamtaler og innsikt «off the record» er en helt vanlig måte å utøve journalistikk på.

– At de publiserer alt innhold i saken er skrekkelig. Det Josimar har gjort er farlig for presseetikken. Det kan føre til at færre velger å klage inn saker for PFU, som kan miste sin berettigelse, mener Bjerketvedt.

Josimar ble onsdag felt av PFU for ikke å ha gitt såkalt samtidig imøtegåelse, mulighet til motsvar, i et kvinnefotballmagasin som ble utgitt i juni 2019. Klager var Norges Fotballforbund. Norges Fotballforbund (NFF) ba ved generalsekretær Pål Bjerketvedt om at deler at dokumentene ble unntatt offentlighet, fordi Josimar i sitt tilsvar til klagen fra NFF oppga Bjerketvedt som kilde i saken tidsskriftet var innklaget for.

I artikkelen «Den lange kampen» skrev Josimar at Erik Loe, den gang kommersiell direktør, takket nei til en mulig sponsoravtale med Obos. Konfrontert med den opplysningen, forteller Josimar at Bjerketvedt hadde svart følgende: «Ring meg gjerne, så skal jeg gi deg litt tilleggsinfo uoffisielt på et av spørsmålene.»

Dette er Josimars argument for at de velger å bryte kildevernet og røpe «off record»-samtalen med Bjerketvedt, som dannet grunnlag for påstandene i «Den lange kampen».

KVINNESPONSOR: Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Jostein Magnussen

«I denne samtalen fortalte han at Erik Loes håndtering av Obos-initiativet om å sponse kvinnefotballen var en viktig årsak til at den tidligere Stabæk-formannen ikke lenger skulle være kommersiell direktør i NFF», skriver redaktør Håvard Melnæs på Josimars nettside.

Erik Loe sier til VG at han ikke vet noe om samtalen mellom Pål Bjerketvedt og Josimar, og at han derfor ikke kan si noe om hva som ble sagt - og ikke ble sagt i den. Han påpeker imidlertid at fellelsen i PFU tilsier at «jeg burde vært snakket med».

– Gjengivelsen er usann, forståelsen er usann. Det ville Josimar ha fått greie på hvis de hadde ringt meg. Det vi snakket om var noe langt annet, hevder Erik Loe med referanse til sakens nøkkelsamtale mellom ham og Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Erik Loe, som fortsatt er ansatt i NFFs kommersielle avdeling, mener «poenget er» at Josimar lar en stor aktør i norsk samfunnsliv få lov til «å sverte» ham, uten at han får imøtegå det falske inntrykket. Loe spør også hvorfor NFF skulle si nei til en svær avtale - og tilføyer at påstanden faller på egen urimelighet.

– Josimar er en løgnaktig blekke tvers igjennom, sier Erik Loe.

– Det er rene ord for pengene?

– Ja, og det står jeg for, svarer Erik Loe.

Håvard Melnæs skriver i en SMS til VG at Josimar ringte Loe.

– Vi ønsket å intervjue ham. Men han svarte ikke. Vi sendte en SMS. Han svarte med «her er min kommentar:». Det var det Loe hadde å si om saken, skriver Josimars redaktør og viser til et SMS-svar fra Loe gjengitt i Josimars redegjørelse.

Når det gjelder Loes karakteristikk av Josimar, svarer Melnæs i en SMS slik:

«Mannen som - både i VG og i en offentlig rettssal - hardnakket påsto at overgangssaken var et komplott iscenesatt av TV2 og NFF for å ramme hans kandidatur som fotballpresident, bør være forsiktig med å kalle andre løgnere. I stedet for å rase mot oss, bør han snakke med Pål Bjerketvedt, sjefen hans som lekket personopplysninger om ham for å skyve skylda for OBOS-fadesen vekk fra NFF-kulturen og over på et enkeltindivid.»

«Overgangssaken» er en referanse til Veigar Pall Gunnarsson omstridte overgang fra Stabæk til Vålerenga i 2011.

Håvard Melnæs hevder at VG publiserte saker med mange av de samme opplysningene i 2017 «uten at NFF klaget VG inn for PFU for brudd på vvp 3.2.» (vvp er Vær varsom-plakaten).

Melnæs viser ellers til magasinets «redegjørelse» publisert på Josimars nettside fredag under tittelen «Elefanten i kenguru-retten». Den innledes slik: «Onsdag ble NFFs klage mot Josimar behandlet av PFU bak lukkede dører. PFU-leder Alf Bjarne Johnsen innledet med å fortelle at det var forbudt å referere fra behandlingen. Men hva Josimar velger å publisere, er opp til oss, ikke en journalist i VG.»

«Grunnen til at vi navngir Pål Bjerketvedt er at han har klaget oss inn for PFU for å bruke informasjonen han ga oss. Tenk litt over det: Norsk fotballs mektigste mann gir oss opplysninger under kildevern, og etterpå klager han oss inn for PFU for å ikke ha dekning for opplysningene. Hvem gjør slik? Dette er uredelig oppførsel fra en av norsk idretts mektigste menn», mener Melnæs.

– Hva de påstår er underordnet, sier Pål Bjerketvedt med tanke på Josimars henvisning til ham og hans uttalelser som anonym kilde i den innklagede saken.

På spørsmål om han har vært i kontakt med Josimar-redaktør Håvard Melnæs etter at han fredag offentlig røpet ham som kilde, svarer han nei. NFFs generalsekretær sier også at det for tidlig å si noe om de kan komme til å klage inn Josimar i en ny sak, for eksempel for brudd på kildevernet.

Alf Bjarne Johnsen er journalist i VG. Han har vært leder for Pressens Faglige Utvalg (PFU) de seks siste årene. PFU-leder Johnsen sier at han er «veldig, veldig» overrasket over at redaktøren i Josimar velger å spre dokumentene i saken og avsløre egen kilde.

– Løftet om kildevern er hellig. Det skal ikke brytes under noen omstendigheter. Derfor er jeg skuffet over at redaktøren ikke opprettholder dette prinsippet, sier Alf Bjarne Johnsen.

Han opplyser at PFU ofte behandler saker for lukkede dører. I sin tid som leder har han én gang tidligere opplevd at en redaktør har gitt opplysninger om kilde, men ikke at det er kommet ut «på denne måten».

– Dette har jeg aldri opplevd maken til, hevder PFU-lederen.

