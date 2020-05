VIL TA TAK I GAMBLING: Vegard Forren-saken har ført til at Molde-direktør Ole Erik Stavrum nå vil få mer kunnskap om spillegalskap. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde-direktør sjokkert etter Forren-møte: – Han er ikke alene

MOLDE (VG) Molde-direktør Ole Erik Stavrum (53) og Vegard Forren (32) møttes for siste gang som arbeidskollegaer fredag formiddag. Det Molde-direktøren fikk høre på møtet, åpnet øynene hans.

– Vi bør se på hvor alvorlig dette egentlig er. Jeg må si at jeg ble litt sjokkert, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum om møtet han hadde med Vegard Forren fredag formiddag hvor termingeringsavtalen mellom partene ble signert.

Stavrum beskriver det som et hyggelig og langt møte hvor Forren åpnet opp og satte sin tidligere sjef inn i en problematikk som Stavrum kjente lite til.

– Kanskje er jeg naiv eller blåøyd, men det han forteller meg om problematikken rundt spilleavhengighet har vært en gigantisk øyeåpner for meg i dag, forteller Molde-direktøren.

– Hva var det som skremte deg?

– At han ikke er alene om dette i norsk fotball. Så naiv er jeg ikke, så det skjønner jeg jo, svarer Stavrum.

– Jeg ble veldig overrasket over omfanget. Nå vet jeg egentlig ikke omfanget, men at det er en underliggende ting som ligger der som vi bør fokusere på. Hvis det er et problem for norsk fotball, må vi ta tak i det.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Vegard Forren selv, via hans rådgiver Sverre Mauseth, men han ønsker ikke gjøre flere intervjuer akkurat nå.

Det var mandag Forren sto frem og innrømmet gamblingproblemer og at han har tatt ut penger fra botkassen til spillergruppen i Molde, hvor han selv har vært botsjef og styrt kontoen hvor pengene samles inn. Torsdag ble det kjent at kontrakten hans termineres.

Ringte rett til Staberg: – Et tabu

Etter møtet med Forren kastet Stavrum seg på telefonen for å søke mer kunnskap hos én som kjenner problematikken godt: Per Ivar Staberg.

Den tidligere fotballdommeren jobber med å forebygge at mennesker havner i det samme uføret som Vegard Forren.

De har nå avtalt et møte for at Stavrum skal få litt «voksenopplæring».

– Det er ikke bare for klubbens del og Vegard-saken spesielt, men for hele norsk fotball. Jeg har lyst til å lære mer om problematikken rundt spillegalskap, og sette det på dagsorden, sier han.

– For når jeg snakker med Vegard, ser jeg på det som at det er et behov for det. Det er et tabu. Det er bare noen som har stått frem. Hvis det er et underliggende problem, bør vi skrape borti det og se hva som er der.

Begynte arbeidet før Forren-saken

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund Yngve Haavik sier til VG at det er vanskelig å vite hvor omfattende gamblingproblemet er i norsk fotball.

– Det finnes ikke gode tall på det, men vi har ingen grunn til å tro at det er mindre enn ellers i samfunnet. De som har gamblingproblemer får store utfordringer i livet sitt, og det er derfor noe vi ønsker å vite mer om, sier Haavik.

Allerede før Forren-saken ble kjent, hadde forbundet og Norsk Tipping startet et samarbeid for å kartlegge omfanget.

– Det vil bli sendt ut en undersøkelse for de øverste divisjonene i juni, sier Haavik.

I England er det innført et forbud mot pengespill på alle fotballkamper i hele verden for spillere i det engelske systemet helt ned til nivå 6.

– Det er helt genialt. Hvis det er det som må til, er det en løsning som vi må se på, sier Stavrum.

– Jeg syns det er kjempefornuftig. Det skal bli interessant å sette seg inn i problematikken og få mer opplysninger rundt det. Det ser jeg virkelig frem til.

NFF har enn så lenge ikke vurdert et slik forbud i Norge.

– Man kan ikke spille på kamper du selv er involvert i, men om man gambler på fotball eller hest, så er det ikke gitt at det er selve aktiviteten som er avgjørende for spilleavhengige, sier Haavik.

Innskjerping i botkonto-regler

Mens Molde-direktøren gleder seg til å lære mer om omfanget og problematikken rundt pengespill i fotballmiljøet, vil det nå tas grep innad i klubben hva gjelder bøtesystemet og pengene der.

– Det skal ikke lenger være mulig for én spiller å håndtere den kassen. Det skal være flere signaturer hvis det skal tas ut penger fra den kontoen, sier Stavrum som har bakgrunn fra bank-bransjen før han ble direktør i Molde.

– Klubben har ikke vært involvert i driften av den kontoen. Det er noe vi nå vil endre på, for å hindre muligheten for slike ting fremover.

