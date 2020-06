ET FORGJEVES LYKKE TIL: Martin Ødegaard gir sin for dagen spissmakker Markus Henriksen et håndtrykk ved avspark i EM-playoffen mellom Ungarn og Norge i 2015. Til høyre Stefan Johansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ødegaard om Ungarn-fadesen i ny podkast: – Var begravelsesstemning

Det drar seg mot å være fem år og nesten 40 landskamper siden, men fortsatt svir playoff-bommen mot Ungarn for Martin Ødegaard (21).

Den gangen var Norge et dobbeltoppgjør fra å kunne delta i EM i 2016 med «Europas yngste landslag». Etter 0–1 på Ullevaal i første kamp, overrasket daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo alle med et taktisk grep i lagoppstillingen:

16 år gamle Martin Ødegaard var i elleveren igjen for første gang på et halvt år og spilte sammen med Markus Henriksen (egentlig midtbanespiller) i angrepet. Eksperimentet ble vraket halvveis i kampen, Norge tapte 1–2 og 1–3 sammenlagt og siden har de fleste spurt seg hvorfor Høgmo gikk for denne løsningen.

– Det må bli den Ungarn-kampen. Den henger svært høyt på skuffelser, sier Ødegaard i podkasten «Topp 3» med VGTV-profil Mads Hansen og komiker Rasmus Wold, der Real Sociedad-spilleren egentlig er for å lage en topp tre-liste over det han savner mest fra barndommen:

Ødegaard var altså fortsatt et drøyt år unna å være myndig da Ungarn-smellen var starten på slutten for Per-Mathias Høgmo som norsk landslagssjef. Om laguttaket sier Ødegaard:

– Det var mye av praten, det. Det var mye på den tiden der og i etterkant. Det ble mye skriverier om meg der. Jeg husker det.

– Fikk du vite det lenge før at du og Henriksen skulle starte på topp?

– Var litt snakk om det kvelden før. Markus (Henriksen) sa til meg at vi kanskje skulle spille på topp sammen, svarer han.

les også Høgmo: – Angrer ikke på laget som startet mot Ungarn

– Etter kampen var det begravelsesstemning. Det var så dårlig stemning at ingen sa noe, beskriver han om bortegarderoben på Groupama Arena i Budapest fra november 2015.

– Alle er så langt nede. Ingen klarer å si noe. Alle så ned i bakken og ville komme seg bort lengst mulig. Med en gang der var det bekmørkt, innrømmer Ødegaard – som fem år senere har tatt rollen som en av Lars Lagerbäcks nøkkelspillere og er en ny playoff unna et mesterskap med A-landslaget. Men coronapandemien har satt kampene mot Serbia og Skottland/Israel på vent.

Har trent på sykkel og mølle

Den har også preget livet hans i San Sebastian de siste månedene. La Liga skal restarte fra 11. juni etter en periode der Ødegaard blant annet har hatt strengt portforbud.

– Vi fikk ikke lov å gå ut en gang her, med mindre du skulle på butikken. Klubben leverte hjem spinningsykler og tredemøller. Jeg hadde ikke så mye annet å finne på, så det ble fort til at man trente to ganger om dagen, forteller Ødegaard i «Topp 3».

Nå er han tilbake på treningsfeltet med lagkameratene i cupfinaleklare Real Sociedad og kan bryne seg på Adnan Januzaj i firkantøvelsene. Der er den tidligere Manchester United-spilleren den verste å møte, ifølge Ødegaard. Fordi han alltid prøver å borre frem en tunnel.

– Der er det bare å lukke bena, så er du «safe». Han vet du skal gjennom. Han er en av de verste, sier 21-åringen fra Drammen og fortsetter:

– Det er ikke noe spørsmål. Selv om du vet den kommer, så blir du lurt inn. Du går på den.

PS! Som tidligere Mjøndalen-spiller hadde podkastvert Mads Hansen Ødegaard-pappa Hans Erik som trener. Kort tid etter at Hansen scoret «Årets mål» i Norge med et soloraid som også fikk internasjonal oppmerksomhet, mente Ødegaard senior det var på tide å terpe tilslag – og plasserte 26-åringen på spesialtrening sammen med sin egen sønn. Da var Martin 11 år.

Publisert: 05.06.20 kl. 11:47

