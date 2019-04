BLYTUNGT: Eirik Horneland har hatt en svært røff start. Nå håper RBK-treneren at det snur i Molde. Samuel Adegbenro (med ryggen til) er tilbake etter skade og det trengs målscorere i RBK etter to scoringer på de fire første seriekampene. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK har kniven på strupen i Molde: – Blir ikke seriegull med tap

Med et nytt tap mot Molde søndag tyder mye på at Rosenborg og Eirik Horneland kan glemme gullet etter bare fem serierunder. Gullsjansen vil da – ifølge historien – bare være på 1,8 prosent. Tidenes mestvinnende spiller er i ferd med å miste troen.

– Det blir ikke seriegull med tap i Molde, mener Roar Strand – RBK-legenden med 16 seriegull på samvittigheten.

Han får støtte av VGs tall. Rosenborg vil da med sine to poeng ligge hele 11 poeng bak utfordreren Molde. Bare en gang siden 1963 har en klubb klart å vinne gull etter en like elendig start poengmessig: Lillestrøm i 1986.

– Også uavgjort vil være et bra resultat i Molde. 11 poeng er mye. Da er de ikke bare avhengig av å komme i flyt selv, men også at Molde kollapser, mener Strand. Han har ikke all verdens tro på at RBK klarer å gjenta ligatriumfen fra de fire siste sesongene.

– Seriemester tror jeg uansett det skal bli tøft å bli. Det er krevende å henge etter fra start. Rosenborg skal gi ikke opp, men det er vanskelig å spille med høye skuldre. Det eneste som hjelper å fokusere på prestasjonene og ikke resultatene, mener Roar Strand – som i 2010 ga seg etter 439 toppseriekamper og 86 mål.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror RBK-spillerne gruer seg til Molde-kampen.

– Den dagen man gruer seg til å spille fotballkamper bør man legge opp. Det er kanskje derfor han la opp for lenge siden, svarer kaptein Mike Jensen tilbake – med glimt i øyet.

Tallenes RBK-tale Med tap i Molde har Rosenborg bare to poeng etter fem serierunder. Regnet ut fra resultatene i eliteserien gjennom 56 sesonger vil mulighetene for RBK eventuelt være slik: Gull: 1,8 prosent Medalje: 3,6 prosent Nedrykk: 51,5 prosent Vis mer vg-expand-down

Også Roar Strand har opplevd noen dårlige vårer i svart og hvitt. I 1991 tok Rosenborg til slutt sølv etter bare tre poeng på de fem første kampene.

– Jeg husker ikke hva som skjedde den gangen. Men vi har flere ganger vært langt bak og måtte jobbe for å få ting til å gå stang inn i stedet for stang ut. Du blir utrygg. Molde har vært et sterkere lag i seriestarten nå, mens Bodø/Glimt har imponert mest av alle, mener Strand, som selv spilte for Molde i 1993-sesongen.

I tillegg til seriegullet i 1986 opplevde Lillestrøm en nesten like stor snuoperasjon i 1982. Da tok Åråsen-klubben bronse etter bare to poeng og tabellbunn etter fem serierunder.

Det var en annen tid med bare 22 serierunder og to poeng for seier. Men det går likevel an å si at historien gir RBK – med tap i Molde – 3,6 prosents sjanse for å ta medalje i eliteserien. RBK har tatt gull, sølv eller bronse i 27 av de 30 siste sesongene. I 21 av dem har klubben blitt seriemester.

Roar Strand mener at RBK-trener Eirik Horneland gjorde klokt i å gå tilbake til 4–3–3 2. påskedag. Selv om det ble 0–0 mot Strømsgodset, var målsjansene flere. Han påpeker også at spillere som Anders Trondsen og Samuel Adegbenro er på vei inn igjen etter skader.

– Du så at Rosenborg var tryggere med en gang med 4–3–3. Horneland har ikke lykkes med det han prøvde på i starten. Han har tatt over en stall som passer best til 4–3–3, sier Roar Strand.

RBKs vanskelige vår 31. mars: Bodø/Glimt (b) 0–2 8. april: Odd (h) 1–1 14. april: Stabæk (b) 1–3 22. april: Strømsgodset (h) 0–0 28. april: Molde (b) 5. mai: Sarpsborg 08 (h) 11. mai: Lillestrøm (b) 16. mai: Haugesund (h) Vis mer vg-expand-down

Han er fortsatt innom brakka på Lerkendal av og til. Roar Strand synes den nye treneren har klart seg bra gjennom krise-starten.

– Han er engasjerende på feltet. Eirik Horneland er en bra fotballtrener, sier 49-åringen som fortsatt ikke har lagt opp helt som spiller. Planen er å spile for Melhus i 3. divisjon.

Dette svarte RBK-trener Eirik Horneland etter 0–0 mot Strømsgodset:

Løpsmaskinen har på grunn av skader og andre ting mistet de første seriekampene, men det kan bli sesongdebut når Rosenborg 2 kommer til Gruva stadion 6. mai.

Nedrykk snakker hverken Roar Strand eller noen andre med RBK-hjerte om. Det har skjedd bare en gang gjennom klubbens 51 sesonger i eliteserien. I 1977 sto Rosenborg notert med bare to poeng etter fem seriekamper – og endte på syv.

VGs gjennomgang av eliteserien etter fem serierunder gjennom 56 år viser at kun 35 av 68 lag med to, ett eller null poeng har rykket ned – 48,5 prosent har klart å snu den verste motgangen til videre eksistens på øverste nivå i norsk fotball.

Publisert: 28.04.19 kl. 09:40