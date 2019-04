Solskjær og Manchester United latterliggjøres: – Hent Mourinho tilbake

(Everton – Manchester United 4-0) Ole Gunnar Solskjær og Manchester United får det glatte lag etter å ha blitt rundspilt på Goodison Park.

Jonas Wikborg

Geir Juva

Oppdatert nå nettopp







– Hent Mourinho tilbake, lød det humoristisk fra tidligere landslagsspiss Gary Lineker på Twitter.

Han er ikke den eneste tidligere storscoreren som morer seg på bekostning av den norske Manchester United -manageren. Alan Shearer la ut denne:

ESPN- og BBC-journalist James Horncastle mener Solskjær må finne opp hjulet på nytt, med referanse til United-fansens sang om at «Ole’s at the wheel, tell me how good does it feel...»

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

les også Manchester United ydmyket av Everton: – Jeg kan ikke tro det jeg ser

Fotballreporter Dan King spøker om at Uniteds dårlige spill kan påvirke gullkampen mellom Liverpool og Manchester City. Den kan potensielt avgjøres på målforskjell, og Manchester United har nettopp byrival City i neste kamp:

Ikke alle tar seg bryet med ren latterliggjøring.

I tillegg til å kalle opptredenen for «flau», mener The Times’ Henry Winter at kampen var nok en påminnelse om at klubben trenger en sportsdirektør som kan lede an i oppbyggingen av en ny stall, der et nytt forsvar bør prioriteres og der direktør Ed Woodward bør rette sin innsats mot de kommersielle avtalene istedenfor de sportslige.

BEKLAGET: Ole Gunnar Solskjær sa unnskyld til de tilreisende Manchester United-supporterne etter kampen på Goodison Park. Foto: OLI SCARFF / AFP

Erik Thorstvedt uttalte i TV 2-studio at Ole Gunnar Solskjær trolig ikke hadde fått jobben som permanent Manchester United-manager nå om styret hadde ventet til etter denne kampen med å bestemme seg, og han får støtte fra journalist Patrick Barclay, som har skrevet flere biografier.

– Man burde aldri gi en midlertidig manager jobben permanent før man absolutt er nødt, melder han på Twitter, og følger opp med å kalle det at Solskjær ble gitt jobben permanent for en «dyr blemme».

– Det minner meg om Det egenelske fotballforbundet og Fabio Capello. Det kostet FA en formue. Og Woodward har gjort en ny dyr blemme, skriver Barclay.

Også her i Norge ringer varselbjellene. Nå er det alvor for Solskjær, mener fotballkjenner Lars Tjærnås.

Gary Neville har imidlertid full tillit til sin tidligere lagkompis Ole Gunnar Solskjær. Han mener spillerne må gå i seg selv.

– United-spillerne... Det er flaut å se på noen av dem i dag. Jeg er fullstendig rasende. Jeg har full tro på Ole og hva han må gjøre, og klubben kommer åpenbart til å støtte ham. Men det er et stort problem her, sier han ifølge BBC.

Publisert: 21.04.19 kl. 17:00 Oppdatert: 21.04.19 kl. 17:24