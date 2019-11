EKTEPAR: Maja Nilsson Lindelöf og ektemannen Victor Nilsson Lindelöf, som spiller midtstopper for Manchester United og det svenskelaget. Foto: Owen Humphreys og Steve Paston, PA Photos

Lindelöf takker Solskjær etter fødselsdrama: – Vi var redde

I mars ble det mye styr da Victor Nilsson Lindelöf (25) meldte forfall til landskampen mot Norge. Nå snakker han ut om frykten han kjente på da alt ikke var som det skulle med hans første barn.

– Jeg ville være det trygge punktet for Maja, en hun kunne lene seg til. Samtidig var jeg veldig stresset og urolig. Det var en veldig vanskelig tid, sier Victor Nilsson Lindelöf til Aftonbladet.

Han har nettopp vunnet den svenske gullballen, et bevis på at han er kåret til årets spiller i Sverige, for andre gang i karrieren.

I mars trakk han seg fra landskampene mot Norge og Romania. Nå forteller han om frykten han og kona Maja Nilsson Lindelöf følte på da fødselen måtte igangsettes tidligere enn planlagt.

– Hun var redd og lei seg, og visste ikke hva som kom til å skje. Det var første barnet vårt også, vi hadde ikke peiling. Og så fikk vi vite at alt ikke var som det skulle. Det er klart vi ble redde, sier Manchester United-midtstopperen.

Takker Solskjær

Bekymringene gikk hardt inn på svensken.

– Det var umulig for meg å sove. Jeg var lysvåken. Hun var en ekte kriger. Når man får være med på det der, får man en helt annen respekt for henne, et nytt nivå av kjærlighet, sier 25-åringen.

Samtidig begynte ryktene om at det ulmet under overflaten i det svenske landslaget. Det gjorde midtstopperen forbannet.

– Jeg ble veldig irritert. Det var en tid vi bare ville være i vår egen boble, og så kom det ut. Broren min ringte og fortalte meg hva som hadde stått, og da ble jeg irritert, sier Lindelöf, som mener svenske medier burde visst bedre enn å grave i privatlivet hans når de visste at kona var gravid.

TRILLETUR: Victor og Maja Nilsson Lindelöf på trilletør med sønnen Ted Louie. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

I Manchester United fikk midtstopperen den tiden og støtten han trengte i en vanskelig tid, forteller han selv.

– Jeg fikk en dag fri og må takke Ole (Gunnar Solskjær) for at han var så forståelsesfull. Ted Louie (sønnen) var veldig svak når han kom ut, litt mer enn tre uker for tidlig, sier Lindelöf.

I mars fikk nemlig midtstopperen stå over kampen mot Watford som følge av personlige årsaker.

– Vi måtte dra inn og ut av sykehuset, noe som var veldig stressende. Til og med en vanlig rutinekontroll ble verdens største greie for oss, men Ole ga meg litt ekstra tid, og det er jeg veldig takknemlig for, sier han.

– Dere har en bra relasjon?

– Ja, det synes jeg. Han kan si akkurat hva han synes og tenker, det er stor takhøyde og det er sånn det skal være, sier Lindelöf.

Tenker ikke på Zlatan

Med sin andre «Gullboll» på to år er midtstopperen den tiende spilleren som har to stykker. Kun to andre er forsvarsspillere: Glenn Hysén og Patrik Andersson.

– Det er ikke noe dårlig selskap, mener Victor Nilsson Lindelöf.

Han har imidlertid ingen ambisjoner om å tangere Zlatan Ibrahimovic’ vanvittige rekke på elleve.

– Jeg tror ikke jeg har det i meg. Man må være litt realistisk. Elleve stykker, det er helt sykt, sier han.

25-åringen sier at vel vitende om all innsatsen han selv har lagt ned, sier det ekstremt mye om Zlatan Ibrahimovic som idrettsutøver.

– Det er det jeg mener. Det viser hva slags person han er. Først og fremst som spiller, men også personlighet, sier Lindelöf.

GULLBALL: Victor Nilsson Lindelöf ble kåret til Sveriges beste spiller for andre året på rad. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

