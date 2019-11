ENDTE MED SKADE: Stabæk Supports bruk av bluss i Trondheim i kampen mot Ranheim endte med sykehusbesøk for en av de involverte. Foto: Ned Alley

Fotballsupportere fikk brannskader etter «pyro»-bruk

En Stabæk-supporter ble fraktet til sykehus etter bluss-bruken under kampen mot Ranheim søndag. Også en Brann-supporter fikk behandling på stedet under oppgjøret mot Vålerenga.

– Det stemmer at en Stabæk-supporter ble tatt hånd om av sanitet etter fyring av bluss før kampstart, og fraktet til sykehuset for undersøkelsen av skaden, sier Ranheims daglige leder, Frank Lidahl.

Personen brant seg da han skulle legge et bluss i en stålbøtte som var satt frem, forteller Bjørnar Posse Sandboe, styreleder i supporterklubben Stabæk Support.

– Han bagatelliserte det der og da, men vi sendte ham likevel på legevakten for å være sikre. I dag har han vært til ny sjekk her hjemme og han har fått beskjed om at det ikke er alvorlig, og han vil være helt fin igjen om to til tre uker, sier Sandboe.

– Ingen stor skade

Heller ikke skaden til Brann-supporteren var alvorlig.

– Helseteamet på kamp var involvert. Det var ingen stor skade, sier arrangementsansvarlig i Vålerenga, Anita Alexandersen, om hendelsen i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått rapport om det du beskriver. Har ikke noe mer å tilføye, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), til VG.

Disse har fått bøter for bluss i 2019 NFFs påtalenemnda har gitt bøter til disse klubbene i 2019-sesongen: Vålerenga fikk 60.000 i bot etter bruk av bluss i Bergen mot Brann 22. april. Rosenborg fikk 60.000 i bot etter supporteres bruk av bluss, røykbokser og for å ha kastet en gjenstand på banen i kampen mot Lillestrøm 11. mai. Brann fikk 25.000 i bot etter ulovlig bruk av bluss i kampen mot Haugesund 15. juni.

Bluss-diskusjon

Etter at kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga ble stoppet to ganger sist lørdag, har debatten rundt tribunebruk av pyroteknikk, eller også kalt bluss, rast i Fotball-Norge.

Supportergrupperingene i Norge ønsker muligheten til å bruke virkemiddelet for å løfte stemningen og fargelegge tribunene på kampdag.

Samtidig er motstanderne skeptiske til sikkerheten, og gir på ingen måte supporterklubbene lov til fri bruk av bluss.

Både under Lillestrøm-VIF og i søndagens kamp mellom Brann og Vålerenga ble gjenstander med flamme på kastet inn på banen:

På Åråsen kom det på toppen av tribunekaos, og vold og trusler mot politiet som har ført til at tre personer ble pågrepet i etterkant av kampen.

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball, skrev Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i en sms til VG etter den kampen.

Den siste uken har bannere med kritikk mot NFFs håndtering av saken hengt på flere arenaer.

– Jeg er virkelig ikke overrasket over at det ble en stor fyring som brakte denne debatten på banen nå, for dialog har ikke fungert i det hele tatt. Nå er det på tide at vi kommer oss videre, sa Bjørnar Posse Sandboe i Stabæk Support og tidligere talsmann for Norsk Supporterallianse til Eurosport.no i forrige uke.

Dagens regelverk åpner for bruk av pyroteknikk og bluss i minuttene før avspark, på bestemte områder av arenaen.

Ulovlig bruk blir som oftest bøtelagt i etterkant.

Publisert: 04.11.19 kl. 18:56







