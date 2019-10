I SENTRUM: «Magneten» Tore Reginiussen var i sentrum da Rosenborg klarte å holde unna mot Molde, selv med 10 mann i en hel omgang. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tore Reginiussen: - Følte meg som en magnet

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Molde 3–1) Tore Reginiussen (33) følte seg som en magnet da «10 mann Rosenborg» holdt ut i en omgang mot Molde - og sikret seg en seier RBK-stopperen mener de kan «bygge videre på».

Knut Espen Svegaarden

Erik Eikebrokk

– Jeg følte at alt Molde prøvde på, landet på meg, smiler RBK-veteranen da VG snakker med han etter at seieren over Molde var sikret.

– Vet du hvor mange klareringer du hadde i 2. omgang?

– Nei, ikke nøyaktig, men det var nok et tosifret antall, svarer Reginiussen. VG talte 14–15 klareringer, enten med hode eller bein, fra RBK-stopperen.

Selv med 10 mann i en drøy omgang holdt Rosenborg Molde fra livet på Lerkendal, ledet av en fantastisk «rydder» i Tore Reginiussen. Det sørger for spenning i serien, med fire kamper igjen å spille.

– Vi lyktes med taktikken, og vi satte vår ære i å forsvare ledelsen vår, sier Tore Reginiussen.

For Rosenborg hadde akkurat snudd kampen, med scoringer av David Akintola og Even Hovland, da spissen Alexander Søderlund ble utvist. Og dermed ble 2. omgang en forsvarskamp av de sjeldne: I sentrum, med ekstremt mange klareringer: Tore Reginiussen.

– Jeg liker jo sånne kamper, med mange innlegg. Og det var taktikken vår, at de skulle få slå noen innlegg. Vi er gode i «boksen», sier Reginiussen.

Den første omgangen var god, Molde best første halvtimen, Rosenborg meget skarpe og gode siste kvarteret, da de snudde 0–1 til 2–1 i løpet av seks minutter. Og mye skjedde etter meget godt spill, fra to gode lag.

Rosenborg virket ikke «påskrudd», eller var rett og slett for sent inne i de fleste situasjonene, i starten av kampen. Og Molde-scoringen kom også etter et angrep der det gikk for raskt for hjemmelaget.

Leke James kom seg fri, ingen hindret ham i å slå et godt innlegg, RBKs landslagsback Birger Meling var ikke helt våken, og på blindsiden snek Ohi seg inn - og satte ballen i mål bak en sjanseløs André Hansen.

Det så ut som Molde hadde god kontroll, men skremmeskuddet kom etter et godt Rosenborg-angrep etter en halvtime, der returen på redningen fra Andreas Linde ble headet i tverrliggeren av Alexander Søderlund.

Tonen var satt, skulle det vise seg.

– Jeg tror kanskje det var Portugal-reisen som satt litt i beina. Etter oppvarmingen, trodde jeg ikke det skulle prege oss. Men så startet kampen - og da så jeg at den kampen fortsatt satt i beina. Vi brukte en halvtime før vi kom igang, sier RBK-trener Eirik Horneland til VG.

Fem minutter senere: Mike Jensen, våken, ser David Akintola på løp, Søderlund stusser pasningen fra Jensen videre - og plutselig er Akintola alene med Linde. Sikkert i mål, til 1–1 på Lerkendal.

Bare seks minutter senere - et skikkelig forsvarsmål fra Rosenborg: Pasning fra Vegar Eggen Hedenstad til motsatt back, Birger Meling, innlegg, heading fra Tore Reginiussen - og der stikker stopper-kollega Even Hovland fram foten, mellom Molde-stopperne Ruben Gabrielsen og Vegard Forren.

2–1 RBK.

– Jeg prøvde bare å touche ballen, sier Even Hovland til VG.

– Har du noen gang vært med på en scoring der alle fire forsvarspillerne er involvert?

– Nei, det kan jeg ikke huske at han skjedd, smiler Hovland - som mener at RBK viste karakter i denne kampen, spesielt etter pause - da Alexander Søderlund hadde blitt utvist, fire minutter etter at RBK gikk opp i 2–1, på overtid i 1. omgang.

Og så var det pause.

2. omgang ble som forventet, med 11 mot 10: Et massivt press mot Rosenborg-målet, der den rutinerte midtstopperen Tore Reginiussen spilte en viktig rolle. Vi kom ut av tellingen hvor mange ganger han ryddet unna inne i feltet, på de mange Molde-innleggene.

Og dem var det mange av.

– Vi visste at 2. omgang ville bli sånn. Vi var forberedt, vi lyktes med taktikken, mener Eirik Horneland.

Men tross massivt overtak i spillet: Molde skapte lite. Etzaz Hussains skudd over, etter 70 minutter, var det nærmeste. Rosenborg lå kompakt, satset på noen raske kontringer, og etter 75 minutter så de ut til å lykkes: David Akintola, livlig hele kampen, kom seg løs, spilte helt riktig fri innbytte-spissmakker Bjørn Maars Johnsen. Skuddet hans gikk noen centimeter utenfor målet til Molde-keeper Andreas Linde.

Molde prøvde igjen, men Rosenborg var mer med nå. 83 minutter, og avgjørelsen faller. Akintola, igjen, til Mike Jensen. Den danske kapteinen skyter, hardt, Linde gir retur. Og der, på åpent mål, står Bjørn Maars Johnsen. Alene. Han har verdens enkleste jobb: 3–1 til Rosenborg.

Det hjalp ikke hva Molde prøvde på. Rosenborg spilte smart og holdt stand, og kjemper dermed fortsatt om tredjeplassen denne sesongen, nå to poeng bak Odd.

– Nå er vi litt tilbake, så må vi prøve å holde det gående resten av sesongen. Jeg tror denne seieren er noe vi kan bygge videre på, både i høst og neste sesong. For det er sånn vi må fremstå i alle kampene hvis vi skal vinne serien igjen neste år, sier Tore Reginiussen til VG.

Publisert: 27.10.19 kl. 21:54 Oppdatert: 27.10.19 kl. 23:00







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 26 17 5 4 58 – 27 31 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 26 12 8 6 42 – 32 10 44 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

