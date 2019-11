IKKE I POCHE OG SEKK: Mauricio Pochettino må finne seg en ny klubb å trene om han skal fortsette som manager. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Pochettino ferdig som Tottenham-manager: – Forlater London med gullskrift

Mauricio Pochettino (47) og Tottenham skiller lag. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider, og begrunner det med svake resultater nasjonalt.

– Vi har vært veldig motvillige til å ta denne beslutningen og det er ingen avgjørelse styret har tatt lett på eller gjort forhastet. Dessverre har resultatene nasjonalt mot slutten av forrige sesong og på starten av denne vært ekstremt skuffende, sier styreformann Daniel Levy i en pressemelding.

Argentinske Pochettino tok over treneransvaret for Tottenham i mai 2014 og har ledet klubben til 5., 3., 2., 3. og 4. plass i ligaen. I tillegg tok laget seg hele veien til Champions League-finalen for et par måneder siden, der det ble tap mot Liverpool.

Denne sesongen ligger London-laget imidlertid helt nede 14. plass etter en begredelig start. Tre seirer, fem uavgjort og fire tap gir 14 poeng på de første 12 kampene.

– Det er styret som har tatt denne vanskelige avgjørelsen, og denne var enda verre tatt i betraktning alle de store øyeblikkene vi har hatt med Mauricio og hans trenerstab, men vi har tatt den i klubbens beste interesser, heter det fra Levy.

TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt syns tirsdagens fotballnyhet er trist.

– Det ligger i fotballen og fansens natur at de alltid vil ha noe bedre. Jeg har ingen problemer med at Pochettino skal ha en dårlig sesong, for å bygge laget. Det er ingen krise i Tottenham, men ja - det har vært dårlige resultater, sier Thorstvedt til VG, og legger til:

– Det Pochettino har gjort, er bare ellevilt. Champions League-finale og topp 4-plasseringer i mange år i Premier League... Nå står de i driten, men det hadde han fikset.

Thorstvedt poengterer at Pochettino har hintet om at motivasjonen kan være laber. Etter Champions League-tapet sa han at han hadde sluttet om de hadde vunnet.

– Jeg tror klubben har et alternativ på plass allerede, ellers blir dette enda rarere. For det er jo ingen assistenttrener til å overta her, hele entouraget til Pochettino forsvinner jo, sier Thorstvedt.

I tillegg til at Pochettino må forlate klubben, er hans trenerstab bestående av Jesus Perez, Miguel D’Angostino og Antoni Jimenez ferdige. Hvem som tar over etter Pochettino, er ennå ikke klart.

– Det Pochettino har gjort for Tottenham over tid, gjør at han forlater London med gullskrift i klubbhistorien. [...] Det skal gjøres en svært klok ansettelse for at ikke dette er en mørk dag for Spurs, skriver fotballkjenner Lars Tjærnås på Twitter.

Allerede før Pochettino fikk fyken i Tottenham tirsdag kveld, var han lenket til Manchester United, der norske Ole Gunnar Solskjær er manager.

Tabloidavisen The Sun er blant dem som har omtalt at Manchester United, riktignok sammen med Real Madrid og Bayern München, skal være interessert i å ansette Pochettino, og ved at han ikke lenger er bundet til Tottenham, vil de slippe å betale kompensasjonen på omtrent 300 millioner kroner.

The Sun skriver også at José Mourinho er blant kandidatene til å erstatte argentinske Pochettino i Tottenham.

Også Daily Mail skriver at Pochettino nok kan tenke seg til enten Manchester United eller Real Madrid. Den britiske avisen skriver at Eddie Howe, Julian Nagelsmann og Carlo Ancelotti er kandidater til å bli Spurs’ nye manger.

