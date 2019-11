Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Pochettino ferdig som Tottenham-manager

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider, og begrunner det med klubbens svake resultater nasjonalt mot slutten av forrige sesong og starten av denne.

– Vi har vært veldig motvillige til å ta denne beslutningen og det er ingen avgjørelse styret har tatt med lett på eller gjort forhastet. Dessverre har resultatene nasjonalt mot slutten av forrige sesong og på starten av denne vært ekstremt skuffende, sier styreformann Daniel Levy i en pressemelding.

Argentinske Pochettino tok over treneransvaret for Tottenham i mai 2014 og har ledet klubben til 5., 3., 2., 3. og 4. plass. I tillegg tok laget seg hele veien til Champions League-finalen for et par måneder siden, der det ble tap mot Liverpool.

Denne sesongen ligger London-laget imidlertid helt nede 14. plass etter en begredelig start. Tre seirer, fem uavgjort og fire tap gir 14 poeng på de første 12 kampene.

– Det er styret som har tatt denne vanskelige avgjørelsen, og denne var enda verre tatt i betraktning alle de store øyeblikkene vi har hatt med Mauricio og hans trenerstab, men vi har tatt den i klubbens beste interesser, heter det fra Levy.

I tillegg til at Pochettino må forlate klubben, er hans trenerstab bestående av Jesus Perez, Miguel D’Angostino og Antoni Jimenez ferdige. Hvem som tar over etter Pochettino, er ennå ikke klart.

Publisert: 19.11.19 kl. 20:40 Oppdatert: 19.11.19 kl. 20:50

