NYTT LIV: Ørjan Hopen har gått fra profesjonell fotballspiller til mer jordnære aktiviteter. Han deler sin historie om den største nedturen av dem alle. Foto: Trond Solberg

Ørjan Hopen om den enorme nedturen: – Alt gikk egentlig i dass

GRÜNERLØKKA (VG) Han har slitt med spilleavhengighet hele sitt voksne liv, men nå ser det lysere ut for det tidligere stortalentet Ørjan Hopen (27) – som sammen med tidligere toppdommer Per Ivar Staberg reiser rundt for å forebygge at andre går samme vei som ham.

– Nei, nå spiller jeg ikke. Det har jeg ikke siden januar i fjor. Helt stopp. Ikke en Lotto-kupong eller et Flax-lodd, selv om dét aldri var min greie. Jeg har aldri vært spillefri så lenge, sier Hopen.

Allerede i 2011 sto han fram i VG som spilleavhengig, da var han nitten år gammel Tippeliga-spiller og hadde fått trussel om knuste kneskåler på grunn av spillegjeld. Det er flere faktorer som har ført til at den tidligere juniorlandslagsspilleren, som spilte på oddsen første gang som åtteåring og har vært spilleavhengig hele sitt voksne liv, kom ut av den negative spiralen.

Nå har han fått en kjæreste, et sunt forhold, han har fått hjelp fra tidligere toppdommer Per Ivar Staberg, som ga ham en hverdag og trygge rammer. Og han har blitt mer voksen, tenker mer på konsekvenser og har lært av smellene sine.

Men som det smalt i mars 2017.

Fakta om spillavhengighet i Norge Antall problemspillere og i faresonen for problemspilling i Norge per 2015: I faresonen for problemspilling: 89 000 Spilleavhengige: 33 000 Det finnes ikke ferskere tall enn fra 2015. Universitetet i Bergen har varslet en ny kartlegging, som forhåpentligvis er ferdigstilt ved årsskiftet. Kilde: Befolkningsundersøkelsen 2016 Vis mer

Anklaget for svindel

Plutselig kom det oppslag om at mannen med den gylne venstrefoten hadde svindlet tidligere lagkamerater og andre med kampbilletter til Manchester United mot Liverpool. Selv la han seg flat på Facebook, lovet bot og bedring, og erklærte at han skulle få hjelp til å håndtere problemene sine. Etter eget utsagn hadde nesten alle fått pengene tilbake innen kampen begynte.

Skaden var uansett skjedd.

– Da hadde jeg det helt jævlig. Følelsen man sitter med etter å ha lurt folk, sviktet folk og tapt masse penger er grusom. Alt gikk egentlig i dass. Minus og minus ble ikke pluss i den sammenhengen, det ble bare dundrende minus.

I kjølvannet fra hendelsen og oppslagene la han opp som fotballspiller på toppnivå, mens han spilte i Skeid. Det er ikke noe 27-åringen er spesielt bekvem med å snakke om, det er en sak som fortsatt henger ved ham, med navn, bilde og ydmykelse, som han frykter han sannsynligvis aldri blir kvitt.

– Tilliten var jo ikke-eksisterende, nærmest. Jeg har mistet kompiser, også en kjæreste indirekte, og tillitsforhold til venner har blitt brutt ned hver gang det smeller. Det var nok derfor det var ekstra sårt for meg i 2017, jeg følte at det burde vært nok.

Han fikk hjelp fra psykolog, gjennomførte en kursendring, en kursendring som sendte den tidligere fotballproffen til Nes Bygdeservice for å klippe gress og drive med annet arbeid.

Sogningen som herjet på Lerkendal og Brann Stadion, ikledde seg drakten til fjerdedivisjonsklubben Fu/Vo i Nes, et lag som har tatt vare på ham, gitt ham et miljø.

GRESS! Ørjan Hopens nye jobb går blant annet ut på å klippe gress for Nes Bygdeservice. Her i fint driv, naturligvis med nummer 10. Foto: Privat

Brøt med bettingbransjen

Med på veien er Per Ivar Staberg. De fant tonen allerede da Staberg var aktiv toppdommer og Ørjan Hopen var et ungt og fremadstormende fotballtalent. Da sogningen spilte for Levanger og allerede hadde vært åpen om sine spilleproblemer, hadde de god kontakt.

Og da Hopen la opp som fotballspiller i midten av 2017, skjønte Staberg at noe mer lå bak. Han tok kontakt, ønsket å få med Hopen på et prosjekt han brant for – å hjelpe spilleavhengige med Hopens historie. Problemet var bare at Staberg var dommerekspert for det utenlandske spillselskapet NordicBet.

Pengespill i Eliteserien VG har i samarbeid med NISO gjennomført en undersøkelse blant eliteseriespillerne, og dette er svarene på spørsmålene rundt pengespill. Organisasjonen Bortekamp tok initiativet til spørsmålene. Hvor mye satser du i gjennomsnitt på pengespill i uke? Under 500 kr: 78,3 %

Fra 500 til 200 kr: 16,3 %

Fra 2000 til 7000 kr: 4,3 %

Over 7000 kr: 1,1 % N = 92 Opplever du å måtte spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket spenningsnivå? Ja: 7,7 %

Nei: 92,3 % N = 91 Har du det siste halve året lånt penger for å spille på pengespill? Ja: 2,2 %

Nei: 97,8 % N = 93 Har noen kritisert spillingen din eller sagt at du har et spilleproblem (uavhengig av om du synes det var sant)? Ja: 9,7 %

Nei: 90,3 % N = 93 Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback. 256 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 93 har svart, noe som gir en svarprosent på 36. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 9. mai til 28. mai. Vis mer

– Da jeg ble kjent med situasjonen til Ørjan, tok jeg et verdivalg og brøt med bettingbransjen. Jeg ville hjelpe Ørjan, og etter hvert også andre i hans situasjon. Det var ikke forenlig å skrive for NordicBet samtidig. I dag er jeg ikke nødvendigvis stolt over den perioden, men samtidig lærte jeg mye om bransjen, som jeg har bruk for i dag, sier Staberg i dag.

Sammen staket de ut en kurs som skulle få Hopen tilbake til Eliteserien, det ble selve startskuddet for organisasjonen Bortekamp, som jobber med å forebygge spilleavhengighet gjennom kunnskapsformidling og foredrag.

– Vi har fått en helt annen forståelse for hvordan spill går inn i idrettskulturen etter at vi hadde dialog med Bortekamp. Kontaktnettet deres har gitt oss en inngang vi ikke hadde før, sier politisk rådgiver i samarbeidspartneren Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen.

Han sier han får frysninger nedover ryggen av tanken om Bortekamp skulle lykkes med sin visjon, og tror det store mørketall hva angår pengespill i idrettslagene.

– Siden det er så mye kunnskap om sport i idrettslagene, er de mer sårbare for pengespill. Jeg tror Hopens historie er viktig fordi de i idretten kan relatere seg til den, samtidig som den gjør oppmerksom på fallgruver. Idretten har en utfordring når det kommer til garderobepraten, sier generalsekretær i Actis, Pernille Huseby.

GYLDEN DUO: Ørjan Hopen og Per Ivar Staberg jobber for å forebygge idrettslag. Foto: Trond Solberg

Prøvde i Ranheim

Hopen selv la seg inn på treningsleir i Malvik, sluttet helt å feste og begynte å trene opp mot tolv ganger i uken med et ordentlig apparat rundt seg. Det førte til et prøvespillopphold i Ranheim i starten av året, men trønderne valgte til slutt å ikke tilby en kontrakt til den gylne venstrefoten. Daglig leder Frank Lidahl sier at Hopen gjorde et godt inntrykk, men at de hadde god dekning på hans posisjon.

– Det var jo en hårete målsetting, men jeg følte at jeg ikke var så langt fra å nå den. Det var en beintøff treningsperiode, og fotballen ligger der jo fortsatt. Men det var alt eller ingenting. «The story of my life», sier Hopen, og sier at han ikke ville takket ja om en proffklubb spurte ham nå.

Han sier at perioden var mye terapi mot spilleproblemene også, at det hjalp han å en strukturert hverdag uten tid til å falle tilbake.

Det organisasjonen ønsker å oppnå er å fjerne tabuer og skam rundt spilleavhengighet, og øke kunnskapsnivået i idrettslagene rundt omkring under slagordet «Elsk sporten, ikke spillet».

De har identifisert idrettslag som den mest sårbare gruppen til å utvikle spillerelaterte problemer, og skal tilby sine kurskvelder til eliteserieklubbene i første omgang. Deretter vil Bortekamp tilby alle idrettslag i Norge det samme programmet. Programmet «Elsk sporten, ikke spillet» er både forebyggende for den enkelte og setter klubbene i bedre stand til å hjelpe om noen får spilleproblemer, opplyser Staberg.

POPULÆR PROFIL: Ørjan Hopen, her mens han «intervjuer» Mikkel Diskerud, ble tidlig populær for sin karisma og fremtoning. Foto: Alf Vidar Snæland / NTB scanpix

På tå hev

I januar 2018 ble det bare naturlig for Hopen å ikke spille mer, bitene datt på plass og det var full stopp.

– Samtidig kan jeg aldri sitte og si at jeg ikke skal spille igjen. Det ville vært verdens største løgn. Men jeg har det bedre med meg selv og har større selvtillit rundt at jeg kommer til å holde meg spillefri, sier Hopen.

Fristelsene står nemlig i kø. 27-åringen forklarer at han ikke er redd et tilbakefall, men kjenner mest på spillelysten når han ser fotball og gjør seg opp en mening om hvilket lag som kommer til å vinne.

Og så er det bookmakerne, da, som fortsatt peprer ham med meldinger om bonus, gratis innskudd og tilbakekomst-tilbud. Rett inn i SMS-innboksen. Hopen sletter dem konsekvent, men slipper ikke unna, halvannet år etter forrige spill.

– Jeg vet at jeg må være på tå hev, ikke sleppe meg nedpå. Det er to ting som gjelder, å ikke ha for mye fritid og ikke ha for mye penger tilgjengelig. Heldigvis slipper jeg det siste, sier Hopen galgenhumoristisk.

Kombinasjonen av forbrukslån og spillegalskap ble dyr for Hopen, som fortsatt har mye gjeld. Han vil ikke gå inn på summer eller tidshorisonten for å betale tilbake gjelden, men sier at det er nok til at det plager ham og er noe han ønsker å bli kvitt.

Men han har det fint nå, Ørjan Hopen, som fortsatt har replikken og humøret på plass.

– Jeg har en bra hverdag. Jeg har fått meg en helt suveren kjæreste, som kjenner til mine varsellamper, jeg har jobb, jeg har begynt å bygge opp tillitsforholdene mine igjen. Hadde jeg for to år siden fått tilbud om å ha det som jeg har det i dag, ville jeg kjøpt det hver dag i uken.

– Men jeg ville ikke gitt det god odds.

Publisert: 30.07.19 kl. 07:18

