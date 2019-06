Horneland svarer om vrakingen av Bendtner og Helland

LERKENDAL (VG) Når Vålerenga kommer til Lerkendal på søndag, sitter trolig Nicklas Bendtner (31) på tribunen og Pål André Helland (29) på benken.

Nå nettopp







De har begge vært selvskrevne på RBK-laget de siste årene, men i vår har situasjonen endret seg fullstendig for Rosenborgs to kanskje aller største profiler. Mens klubben jobber for å avslutte kontrakten med Bendtner så fort som mulig, måtte Helland ta plass blant innbytterne både mot Mjøndalen og Brann.

Onsdagens RBK-trening her i Trondheim tyder på at 29-åringen mest sannsynlig vrakes fra førsteelleveren også i «Supersøndag»-oppgjøret mot Vålerenga. For Bendtners del er situasjonen langt verre. Dansken er i utgangspunktet ikke engang i troppen.

– Den er lik som den har vært hele veien, sier Horneland til VG på spørsmål om Bendtners situasjon i Rosenborg.

– Betyr det at han ikke er i troppen mot Vålerenga?

– Det er han nok ikke, forteller RBK-sjefen.

Tilbake i Trondheim

Bendtner var onsdag tilbake på Rosenborg-feltet etter å ha fått fire dager ekstra ferie sammenlignet med lagkameratene, som møttes igjen sist fredag.

Dansken, med en fortid i klubber som Arsenal og Juventus, smilte, spøkte og gjorde som han fikk beskjed om under treningen.

Økten besto av lett oppvarming, rolletrening og spill 11 mot 11. Da var Bendtner og Helland plassert på det antatte utfordrerlaget, mens den sterkeste elleveren så slik ut:

Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling - Jensen, Lundemo, Konradsen - Akintola, Søderlund, Adegbenro.

Turbulente måneder

Etter seirene mot Mjøndalen og Brann i de to foregående kampene er det forhåpninger om at den svake seriestarten er historie.

Klubben skulle nok også helst ha sett at spørsmålene ikke handlet om to vrakede spillere - men Horneland mener at arbeidet med å få Bendtner bort fra Rosenborg ikke påvirker spillergruppen.

– Gruppen er proff. De forholder seg til å trene og forberede seg godt. De er i en bra stigning. Det er vi glade for, sier Horneland.

– Hva kan du si om Hellands situasjon og grunnen til at han startet på benken mot Brann?

– Det er en konkurransesituasjon.

– Hvordan synes du formen hans har vært i det siste?

– Formen hans har vært bra, sammen med de andre. Han er i stigning. Han hadde en god kamp mot Kolstad. Så hadde han et godt innhopp og en assist mot Brann. Det var et godt svar, sier Horneland.

Mens Helland forlot onsdagens trening tidlig, ga Bendtner høflig beskjed om at han ikke ønsket å prate.

– Nei, ikke i dag, var danskens beskjed til VG.

Bendtner har startet to av ti kamper og blitt byttet inn i tre så langt denne sesongen. Helland var i Hornelands førsteellever seks ganger til å begynne med denne sesongen før han ble benket til oppgjørene mot Mjøndalen og Brann. 29-åringen står med én scoring og én målgivende. Bendtner har null.

Publisert: 12.06.19 kl. 14:44