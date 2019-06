SELVMÅL: Frankrikes Wendie Renard scorer Norges mål på selvmål. Til høyre i bakgrunnen Caroline Graham Hansen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mjelde (165 cm) hylles etter duellen mot Renard (187 cm): – Terningkast seks

REIMS (VG) (Frankrike 2–1 Norge) Før kampen lurte alle på hvordan Norge skulle takle 187 centimeter høye Wendie Renard (28) på dødball. Den oppgaven tok Maren Mjelde (29) seg av.

– Vi har visst at hun har vært bra og så har vi bestemt oss for at «Maren, du tar henne», sier Maria Thorisdottir til VG etter 1–2-tapet mot Frankrike.

Før oppgjøret fikk de norske spillerne utallige spørsmål fra norsk og fransk presse om hvordan de skulle takle den 187 centimeter høye franske kapteinen, som scoret to mål mot Sør-Korea i VMs åpningskamp.

Den oppgaven fikk Maren Mjelde (165 cm).

– Jeg synes Maren løste det til terningkast seks! Wendie traff ikke ballen på hodet én gang på corner. All respekt til Maren, sier Caroline Graham Hansen til VG.

22 CM FORDEL: Maren Mjelde (165 cm) fikk oppgaven med å markere Wendie Renard (187 cm) på dødball. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det var min jobb og selv om hun er 20 centimeter høyere enn meg så tok jeg gjerne den oppgaven, sier Mjelde til VG etter kampen.

Norges kaptein ble kåret til banens beste for Norge på VG-børsen.

– Høyde er ikke alt. Du kan være jævlig smart. Maren viser at man bare trenger å være smart for å være god, sier Graham Hansen.

– Jeg synes Renard var usynlig i dag, sier Thorisdottir.

Helt usynlig var dog ikke den franske kapteinen.

Ni minutter etter pause styrte Renard et innlegg fra Isabell Herlovsen i mål og sørget for norsk utligning.

– Jeg gjør en stor feil. Jeg hører at Amel Majri snakker til meg, men med støyen vet jeg ikke hva hun forteller meg. Jeg ville bare gi ballen til corner, men jeg traff den feil. Dessverre for oss. Det var et slag i bakhodet. Det viser at vi må holde føttene på bakken hver dag og hvert minutt, sier Renard til den franske TV-kanalen TF1.

– Der har hun jo egentlig kontroll og så mister hun oversikten. Da kom vi oss inn i kampen igjen, men så skjer det som skjer og hun er sikkert veldig glad for det, sier Mjelde.

Akkurat det bekrefter den franske kapteinen til fransk TV da hun fikk spørsmål om hva hun tenkte etter at Eugenie Le Sommer satte inn 2–1 fra straffemerket:

– Jeg sa til meg selv «Gode Gud, takk herre».

Publisert: 13.06.19 kl. 10:38