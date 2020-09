BLE TAKLET: Sander Berge skrek av smerte under oppgjøret mot Østerrike på Ullevaal stadion fredag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Berge mister trolig Nord-Irland-kampen

Sander Berge (22) måtte avbryte landslagets trening i Belfast søndag ettermiddag og kan trolig ikke spille mot Nord-Irland.

Oppdatert nå nettopp

– Han skulle teste i dag, men han fullførte ikke 100 prosent. Jeg får høre med det medisinske apparatet. Han er et stort spørsmålstegn for morgendagen. Det er mindre enn 50 prosent sjanse for at han spiller, hvis jeg skal bedømme, sier Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

Berge fikk en kraftig trøkk i kneet under 1–2-tapet for Østerrike på fredag. Sheffield United-proffen fullførte kampen, men det er nå klart at han har problemer. Lagerbäck var generelt sett skuffet over lagets prestasjon i Nations League-premieren, og nå varsler han forandringer.

– Nå som Sander er et stort spørsmålstegn, tror jeg ikke det blir det samme laget. Det er aktuelt å gjøre andre endringer også, sier Lagerbäck.

MØTTE PRESSEN: Lars Lagerbäck stilte søndag til pressekonferanse i Belfast. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Jevn spisskamp

Mot Østerrike scoret Erling Braut Haaland (20) karrierens første A-landslagsmål. Det skjedde på pasning fra Alexander Sørloth (24) som hadde et godt innhopp.

Samtidig er Joshua King (28) toppscorer for Norge under Lagerbäck med 10 nettkjenninger på 30 kamper. Bournemouth-angriperen har også nest best snitt på VG-børsen i perioden.

På spørsmål fra VG, som pressesjef Svein Graff videreformidlet, forteller svensken at han ikke har tatt en avgjørelse for hvordan han vil komponere laget mandag kveld. Han vil heller ikke si om han har bestemt seg for spissplassene.

– Jeg vil ikke kommentere det, selv om jeg hadde visst det, sier Lagerbäck.

Han utelukker imidlertid ikke at alle tre kan starte.

– Ja, hvis vi havner under og må jage mål, har vi forberedt en løsning hvor vi kan gå med tre spisser hvis vi starter med to. Joshuas egenskaper er mye bedre å ha sentralt, men det handler om hvilke egenskaper som er tilgjengelig. Vi må ha en enhet som fungerer offensivt og defensivt, men det er fullt mulig å bruke alle tre.

Hardtkjempende nordirer

Motstander Nord-Irland blir ingen enkel oppgave. Akkurat som Norge, er laget kvalifisert for en avgjørende EM-playoff neste måned. Mens Lagerbäcks menn møter Serbia på Ullevaal, skal nordirene spille semifinale borte mot Bosnia.

Nord-Irland (36) er også rangert høyere på verdensrankingen enn Norge (44).

– Det vi har sett fra videoer, så er de veldig energiske. Vi kjenner litt til dem fra før av. Vi møtte dem for tre år siden. Vi forventer en tøff match. De er ganske duellsterke. Vi må ta krigen først, sier Mohamed Elyounoussi (26) på søndagens pressekonferanse i Belfast.

På fredag Nations League-åpnet de grønnhvite med et sterkt bortepoeng mot Romania, samtidig som Norge tapte for Østerrike. Det var nyansatte Ian Baracloughs (49) første kamp med ansvaret for spillere som Craig Cathcart (Watford), Steven Davies (Rangers) og ettertraktede Jamal Lewis (Norwich).

AKTUELL FRA START: Alexander Sørloth kan mandag være i elleveren mot Nord-Irland. Foto: Håkon Mosvold Larsen, VG

Nord-Irland-ros

I oppgjøret i Bucuresti havnet et Nord-Irland i en 3–4–3-formasjon under 1–0 etter 25 minutter, før de ble redusert til 10 mann da Josh Magennis (Hull) fikk sitt andre gule kort etter bare 39 minutter. Likevel klarte innbytter Gavin Whyte (Cardiff) å berge 1–1 kort tid før slutt, etter det som ble omtalt som en «verdensklasse»-opptreden av keeper Bailey Peacock-Farrell (Burnley).

Det fikk blant andre BBC til å beskrive lagets første match under Baraclough på følgende måte:

«Arbeidsmoralen er bevart og spillerne ser ut som de er villige til å løpe gjennom en vegg for Baraclough. Det er ekstremt lovende og forhåpentligvis vil det som er av rust være borte til Bosnia-playoffen.»

PS: Avspark mellom Nord-Irland og Norge er på Windsor Park mandag kveld klokken 20.45. Oppgjøret vises på TV 2.

FORNØYD: Ian Baraclough likte det han så fra spillerne sine i Romania på fredag. Foto: AP

Publisert: 06.09.20 kl. 18:20 Oppdatert: 06.09.20 kl. 18:32

Les også