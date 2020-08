TETTE DUELLER: Toppkampen mellom Rosenborg og Vålerenga var preget av tette dueller. Her er Stine Pedersen og Julie Blakstad i duell. Foto: Ole Martin Wold

Vålerenga tok over serieledelsen i Toppserien

(RBK Kvinner - Vålerenga Kvinner 0–0) Vålerenga utnyttet feilsteget til erkerivalen LSK Kvinner lørdag ettermiddag, og tok over serieledelsen i Toppserien.

– Jeg synes vi spiller en god førsteomgang, og har ballen mye i den andre, men skaper litt for lite, oppsummere RBK-trener Steinar Lein, som sier de er «skuffet» over å ikke ha skapt mer offensivt.

Rosenborgs nye damesatsing har tatt Toppserien med storm, og før toppkampen mot Vålerenga var trønderne helt ubeseiret – som eneste lag i Toppserien.

Begge hadde mulighet til å ta over tabelltoppen etter at Lillestrøm gikk på et overraskende tap mot Avaldsnes lørdag ettermiddag.

Og det var en noe forknytt affære på Koteng Arena, med tette dueller og få åpenbare målsjanser.

Synne Jensen trodde hun skulle gi Vålerenga ledelsen da hun klemte til på hel volley etter et hjørnespark, men RBK-målvakt Rugile Ruiyte var som en katt på streken og reddet mesterlig.

– Det der er en skikkelig klasseredning, sa NRK-kommentator Morten Morisbak Skjønsberg.

RBK-toppscorer Marit Clausen fikk et par brukbare halvsjanser, mens Julie Blakstad kom til trøndernes største mulighet da hun fyrte av fra spiss vinkel tidlig i andre omgang.

Vålerenga skapte på sin side flere farligheter, spesielt på dødball, og traff tverrliggeren bare et kvarter før slutt etter et hjørnespark.

– Det var en «tight» kamp og mye skjedde på midtbanen. Vi skapte ikke så mange sjanser, og ett poeng på bortebane er godkjent, sier Vålerenga-general Sherida Spitse, som også mente underlaget på Koteng Arena ikke holdt nivå for å brukes i toppserien.

Uavgjortresultatet gjør at laget fra Oslo øst tar over tabelltoppen i Toppserien når sesongen nærmer seg en tredel spilt.

