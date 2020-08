VIKTIG: Joshua King var sikker fra krittmerket da han fikk sjansen på overtid mot Spania i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Joshua King trener med Stabæk før landslagssamling

ULLEVÅL (VG) Landslagstroppens mestscorende spiller tar grep for å komme i form før Nations League. Nå skal han trene seg i form på Nadderud senere i uken.

Nå nettopp

Det kom frem under mandagens pressekonferanse, hvor Bournemouth-spissen selvsagt var blant de 25 som ble tatt ut til landskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

– Det er alltid positivt innslag å ha med gode fotballspillere. Det er inspirerende for våre egne spillere. Også synes vi det er ålreit å hjelpe, både for spillerne selv og for landslaget, sier sportssjef Torgeir Bjarmann til VG.

King skal trene med Stabæk fra og med torsdag, opplyser klubben. Også backen Haitam Aleesami er i dialog om å trene med Stabæk.

– Vi har mange unge spillere. Med etablerte landslagsspillere på plass vil det være til motivasjon for de, som kanskje også får se litt hvor lista ligger, sier Bjarmann.

Etter nedrykket fra Premier League kan det være høyaktuelt for spissen fra Romsås å skifte beite i sommer, men Lars Lagerbäck ønsker ikke å blande seg inn i klubbvalget til King.

– Jeg ønsker ikke å ha så mye synspunkter på det, men jeg håper for Josh’ skyld at han finner en så bra klubb som mulig, så høyt som mulig. Det synes jeg han har fortjent, sier svensken.

les også Glimt-juvel får sjansen på landslaget for første gang: – En stor ære

Tidligere har blant andre Manchester United blitt nevnt som en mulig destinasjon, men klubben hentet isteden nigerianske Odion Ighalo og interessen skal følgelig ha kjølnet.

– Det han har prestert for Bournemouth og jeg som han personlig opplever, hvordan han spiller i landslaget, håper jeg han finner en bra klubb, sier Lagerbäck.

PRAT: Joshua King (i midten) fikk noen ord fra landslagssjef Lars Lagerbäck etter å ha blitt tatt av banen i 4–0-seieren mot Færøyene. Til venstre sitter landslagsassistent Per Joar Hansen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges landslagssjef svarte bekreftende på at VGs spørsmål om hvorvidt King sammen med Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth nå peker seg ut som de tre klare spissalternativene på laget, og at de derfor gikk for en litt annerledes type i Mohamed Elyounoussi som fjerdealternativ.

les også Tvil rundt Ødegaard – Lagerbäck bekymret: – Han er spørsmålstegnet i troppen

Tidligere landslagsspiller og på kvinnelandslaget, Solveig Gulbrandsen, sa for en snau måned siden at hun tror Joshua King skifter beite.

– Jeg tror han er interessert i å prøve noe nytt og ta noen andre utfordringer. Det er ikke lett å være angrepsspiller i Bournemouth. Han har jo måttet ha en mye mer defensiv jobb enn offensiv, så jeg tror nok han har litt lyst til å spille på et bedre lag og kanskje få være litt mer angrepsspiller, sa TV 2-eksperten.

Publisert: 24.08.20 kl. 18:27

Fra andre aviser