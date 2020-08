Historisk seier til Vålerenga: – Nærmest en perfekt kamp

(LSK Kvinner - Vålerenga 1–3) Vålerenga var best i toppkampen og har for første gang vunnet over LSK Kvinner.

Dermed topper Vålerenga tabellen, fire poeng foran Rosenborg, LSK Kvinner og Sandviken, som alle har én kamp til gode.

Seieren over LSK Kvinner var historisk. Vålerenga hadde aldri vunnet over laget som har blitt mester de seks siste sesongene.

– Vi hadde ganske bra kontroll på det, sa VIFs danske trener Jack Majgaard Jensen etter seieren han beskriver som fortjent.

Etter en pasning fra Ingibjörg Sigurdardottir satte Rikke Marie Madsen ballen i nettet bak LSK-keeperen da det gjenstod tjue minutter. Vålerenga ledet 3–0.

– Kampens fineste mål, slo NRK-kommentator Olav Traaen fast. Han mente også at det «nærmest var en perfekt kamp» av Vålerenga.

les også Vålerenga tok over serieledelsen i Toppserien

JUBELDAG: Vålerenga feirer 2-0 scoringen av Dejana Stefanovic (t.v.). Her sammen med Stine Ballisager Pedersen. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix

Sigurdardottir scoret kampens første mål etter en halvtime av 1. omgang. Rett før pause øket satte Dejana Stefanovic ledelsen.

Gjestene hadde et sterkt forsvar som stod imot LSKs gjentatte forsøk på å redusere. Først fire minutter på overtid fikk hjemmelaget et trøstemål av Sophie Roman Haug.

Vålerenga åpnet sesongen med 3-2-tap mot Sandviken på bortebane. Deretter har det blitt seks seire og to uavgjort.

– Vi tar en kamp av gangen. Vår tropp er ikke så bred, sier Jack Majgaard Jensen til NRK etter kampen.

– Kjipt å tape, men vi fremstår bra utover i kampen. Kampen er kjørt, men vi står på og jobber og får det ene målet, sier LSK-trener Hege Riise.

PS! Rosenborg måtte nøye seg med uavgjort borte mot Avaldsnes etter en tidlig ledelse (1–1), mens Sandviken slo Klepp 2–1 etter at Maria Brochmann ble matchvinner et kvarter før slutt.

Publisert: 22.08.20 kl. 17:31 Oppdatert: 22.08.20 kl. 18:10

