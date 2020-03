PAR: Thomas Rogne var på plass da Lyon slo Barcelona 4–1 i Champions League-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerberg bruker mannen som «korsbånd-ekspert»

Ada Hegerberg (24) takker mannen Thomas Rogne (29) for støtten etter at hun pådro seg korsbåndskade i kneet i slutten av januar.

Det har vært stille rundt Norges kvinnestjerne, men nå snakker hun åpent om det som har skjedd i et stort intervju med TV 2.

Det var den 28. januar det ble kjent at Hegerberg har pådratt seg en alvorlig kneskade og vil være ute fra fotballen i lang tid. Skaden kom i en helt vanlig situasjon på trening.

– Jeg røk korsbåndet i helgen. Dette er et tilbakeslag for meg, men jeg skal komme gjennom dette med hele mitt hjerte og med all min energi. Det beste har fortsatt ikke kommet. Dere ser meg snart igjen, skrev hun på sin Instagram-profil.

Til TV 2 forteller hun at skaden kom som et lite sjokk, og at hun først stengte seg inne i leiligheten i Lyon. Hun snakker om at «det var brutalt, og det er fortsatt brutalt».

Hun har trent ved nasjonalanlegget til det franske fotballforbundet, Clairefontaine, og forteller derfra om at støtten fra kjæresten Thomas Rogne har vært viktig:

– Jeg er så heldig å ha Thomas, som har vært gjennom to korsbåndskader selv. Han er min korsbåndekspert, forteller Hegerberg i intervjuet.

På spørsmål om det er «omsorg og kjærlighet», svarer hun:

– Omsorg og kjærlighet får jeg uansett. Men jeg stiller spørsmål i løse luften, og han er en klok fyr. Han kan fortelle hvordan det var i den perioden av rehabiliteringen. Han har vært en «steady guy». Thomas har vært en av mine største inspirasjoner, sier Hegerberg, som mener at hele opplegget rundt henne etter skaden har vært veldig profesjonelt.

Hun forteller også om at hun har fått råd fra andre idrettsfolk med korsbåndskader, som alpinisten Ragnhild Mowinckel og Lyons herrespiller Memphis Depay.

Ada Hegerberg ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016 og verdens beste i 2018. Hun var tidenes første kvinne som mottok den prestisjetunge prisen Ballon d'Or.

24-åringen har vunnet Champions League med Lyon fire ganger, og hun er ligamester med den franske klubben de fem siste årene.

Hegerberg er også tidenes mestscorende spiller i Champions League:

