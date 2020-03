STOPPES? Paul Pogba har vært ryktet vekk fra Manchester United det siste drøye året. Hvis NFF får viljen sin, vil han nektes i bytte klubb inntil videre. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

NFF ber FIFA forby alle overganger til coronaviruset er under kontroll

Norges Fotballforbund har sendt et forslag til det internasjonale fotballforbundet, hvor de ber om at alle spilleroverganger forbys inntil videre.

– Vi sendte søndag et forslag til det internasjonale fotballforbundet (FIFA) hvor vi ber om et forbud mot alle spilleroverganger så lenge vi har denne ekstraordinære situasjonen, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

NFF forslag vil kunne føre til at sommerens overgangsvindu, med milliarder av kroner i sving, stoppes. Dermed vil flere av verdens beste fotballspillere kunne bli nektet en overgang.

I de fleste største internasjonale ligaer, som i Spania, England og Italia, åpnes overgangsvinduet i juli, og stenges 1. september. Også Norge vil rammes. Her er overgangsvinduet nå åpent til 1. april, før et nytt vindu åpner i hele august måned.

Svendsen og NFF frykter nemlig at store økonomiske tap grunnet coronaviruset skal skape overgangskaos.

– I standardkontraktene spillerene har, så blir man løst fra kontrakten etter 14 dager hvis man blir permittert, forklarer Svendsen.

Det blir trolig ikke et problem for verdens største klubber, som Manchester United og Real Madrid. Men for norske klubber, og andre mindre nasjoner, kan permitteringer bli en virkelighet som mange vil stå overfor de neste månedene.

NFF frykter at de norske klubbene kan miste attraktive salgsobjekter til andre klubber, uten å få noen kompensasjon for overgangen.

Overganger er et stort inntektsgrunnlag for norske klubber. Svendsen tror ikke at det skal bli et problem mellom norske klubber, og mener klubbene i Norge vil stå sammen om saken.

Han er mer bekymret for at spillere skal forsvinne til utlandet, uten at norske klubber får noe igjen for det.

Tirsdag formiddag skal det europeiske fotballforbundet (UEFA) avholde et møte med alle sine medlemsland, hvor de skal diskutere hva som gjøres med fotballen de neste månedene. EM-playoff med Norge, EM-sluttspill, europeiske sluttspill og seriespill sto på det originale programmet, men er nå satt på vent.

Først og fremst vil NFF ha tydelighet i fremtiden.

– Vi ønsker klare svar fra UEFA, slik at vi får klarhet i hva som skjer med mesterskap og seriespill fremover, sier Svendsen.

Samtidig vil de på møtet be om støtte fra de andre medlemslandene, og UEFA i forbudet mot spillerovergangen. NFF oversendte forslaget til FIFA, og satte samtidig UEFA på kopi. Også de nordiske nabolandene har mottatt kopi av forslaget.

– Vi har sørget for at de nordiske landene har fått kopi. Jeg regner med at dette er en problemstilling som de er interesserte i, sier Svendsen.

BER OM STOPP: Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Trond Solberg

Publisert: 16.03.20 kl. 17:51

