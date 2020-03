UTVIST: To gule kort ble til ett rødt og utvisning for FCK-treneren. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken freser etter å ha blitt utvist: – Enten er han blind eller så lyver han

(Aalborg - København 2-0) Ikke bare tapte FCK 0-2 mot Aalborg i cupens kvartfinale. Trener Ståle Solbakken så det røde kortet etter å ha langet ut mot dommerne.

Oppdatert nå nettopp

Den norske FCK-treneren pådro seg gult kort ved begge Aalborgs scoringer, og dermed så han rødt like etter 2-0-scoringen til hjemmelaget.

Bare tre minutter ut i den andre omgangen flekket dommeren opp det røde kortet – og Ståle Solbakken måtte sette seg på tribunen.

– Han står og lyver, og det gidder jeg ikke høre på. På det målet som kommer etter den dødballen, så går jo ballen ut et helt annet sted. De får satt et hurtig innkast i gang og så står fjerdedommeren og «kicker» på det. Så får jeg gult kort fordi han står og snorksover, sier FCK-trener Ståle Solbakken til Viasat om det første målet.

Det kom etter en kort corner som ble svingt inn. I feltet gikk Mathias Ross opp ved nærmeste stolpe og headet ballen i mål.

les også Solskjær avslører Solbakken-teksting før Europa-bragd

– Lyver han (assistentdommeren)? spør Viasats reporter.

– Han lyver eller er blind. Han er en av to. Ballen går ut der og han setter den i gang der. Han sier det er en halv meter og at det kan vi spille videre med. Enten har han ikke sett hvor ballen går ut, eller så lyver han. Enten er han blind eller så lyver han. Det er en av to, sier Solbakken til kanalen.

Ikke første gang han har vært oppgitt over dommeren - ta en titt her:

les også Solbakken-bragd mot Celtic: – Jeg er den klart roligste her

Etter å ha blitt utvist, skriver danske Ekstra Bladet at Solbakken forsøkte å stå rett bak innbytterbenken, og at han ble stående der en stund før han ble fulgt opp til bakerste rad.

Den danske avisen spekulerer på om Solbakkens lange opphold like bak sine spillere kan føre til tilleggsstraff, altså straff utover den han får for det røde kortet.

På den andre siden kunne Aalborg og Iver Fossum smile. Nordmannen spilte hele kampen, pådro seg gult kort, men er sammen med resten av sine lagkompiser klare for semifinale.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 04.03.20 kl. 20:36 Oppdatert: 04.03.20 kl. 20:53

Fra andre aviser