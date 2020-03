Foto: Bjørn S. Delebekk

Vålerenga permitterer spillerstallen

Vålerenga gjør som mange andre klubber i Eliteserien og permitterer spillerstallen. Det bekrefter Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, overfor VG.

– Alle spillerne har fått permitteringsvarsel utenom fire stykker som ikke oppfyller krav om dagpenger. De tjener under 0,75 G, så de må nesten få tjene de tusenlappene de tjener, sier han.

Oslo-klubben har også tidligere bekreftet at de har sendt ut permitteringsvarsler til de ansatte i administrasjonen. Det er også sendt ut permitteringsvarsel til trenere og støtteapparat, inkludert den nyansatte VIF-sjefen Dag-Eilev Fagermo.

«Hele fotball-Norge og alle innbyggere i landet og verden for øvrig har blitt satt ut av spill de siste dagene og ukene. Alt er uforutsigbart, og vi er alle enige om at vi ikke vet hvor lenge dette varer. Liv og helse står selvsagt øverst på agendaen - og vi må alle bidra med våre små og større tiltak», heter det i en pressemelding fra klubben.

– Jeg er ikke permittert 100 prosent, og vil fremdeles jobbe tett på spillerne og trenerteamet. Det er ikke sånn at du kan legge ned alt fordi man er permittert. Vi har et ansvar overfor klubben, sier Fagermo til TV 2.

VG har vært i kontakt med Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation, som ikke ønsker å uttale seg.

– Har dessverre ikke mulighet til det nå. Må melde meg som arbeidssøker, skriver han i en SMS.

Grensen Vålerenga har satt for permisjoner på de som tjener under 0,75 G vil si cirka 75.000 kroner som er den nå fastsatte grensen for å få rett til dagpenger, etter regjeringens nye tiltak.

Dette følger en rekke permisjoner for norske klubber den siste tiden. I dag ble det klart at Haugesund permitterer alle unntatt fem spillere, som fikk beholde lønnen.

I dag ble det også klart at Aalesund har permittert alle ansatte gradert og at spillertroppen er sykemeldt fordi de er i karantene etter treningssamling i Spania.

Brann permitterte i dag også ansatte i akademiet, administrasjonen og klubbdriften. Spillerne ble ikke permittert i denne omgang, men fikk lønnskutt, skrev bt.no.

Det ble torsdag også sendt permitteringsvarsler til spillere i Strømsgodset. Tidligere torsdag ble det også meldt at Tromsø permitterer spillere og trenere i klubben. Viking har på sin side gjort det klart at de ikke permitterer spillere på A-laget denne uken.

Norsk idrett taper store pengesummer for tiden og tidligere denne uken uttalte Norges Fotballforbund dette om summen de har estimert som inntektstap for Norges Fotballforbund i mars.

– I underkant av 50 millioner for mars. Men vi er helt sikre på at tapet for april blir vesentlig større, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Det ble onsdag klart at forbundet kutter 100 årsverk.

Norsk idrett som helhet har regnet inntektstapet i mars til 500 millioner kroner.

Publisert: 19.03.20 kl. 22:33 Oppdatert: 19.03.20 kl. 22:54

