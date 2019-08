ROSENBORG? Bjørn Maars Johnsen nærmer seg et utlån til Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Maars Johnsen nærmer seg låneavtale med Rosenborg

Etter det VG erfarer gjenstår kun en signatur og den medisinske teksten før landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen blir Rosenborg-spiller.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var Eurosport som først omtalte at spissen nærmet seg trønderklubben. Tidligere fikk VG opplyst at Bjørn Maars Johnsen trolig skulle reise til Trondheim lørdag, men VG vet nå at han reiser allerede fredag kveld.

I Trondheim kommer Johnsen til å signere en ett års utlånsavtale med Rosenborg, som ikke betaler AZ noen sum for dette. Det er kun den medisinske testen og spillerens signatur som gjenstår før avtalen er i boks.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Bjørn Maars Johnsen har også en opsjon om å forlate RBK allerede i januar dersom det skulle dukke opp en interessant mulighet til å gjennomføre en permanent overgang til en større klubb i Europa.

Det er grunn til å tro at spilleren vil bli presentert i forbindelse med RBKs hjemmekamp mot Stabæk lørdag ettermiddag.

Landslagsspissen har nytt stor tillit under Lars Lagerbäck, men har slitt med spilletid i nederlandske AZ Alkmaar. Derfor har Maars Johnsen vært på klubbjakt i sommer, og mye tyder nå på at det ender med et utlån til Rosenborg.

Bjørn Maars Johnsen har lenge uttrykt at han vil til RBK, men etter det VG forstår er det først de seneste dagene at AZ har åpnet for å sende spilleren dit.

Stig Inge Bjørnebye skal ha vært i møte med AZ i Nederland torsdag.

Kayserispor kom med et formelt bud på Maars Johnsen i forrige uke, men dette ble avslått av AZ fordi de ikke ønsket å sende spilleren til Tyrkia.

Maars Johnsen har vært en favoritt under Lars Lagerbäcks Norge, og har levert målpoeng i alle sine siste fire kamper på banen for landslaget.

Rosenborg har lenge vært tynne på spissplass, etter at klubbens forhold til Nicklas Bendtner fikk seg en knekk. Dansken har knapt vært involvert i troppen denne sesongen, har ikke trent med klubben på flere måneder.

les også Adegbenro legger seg flat etter Horneland-kritikk

Dermed sitter de igjen med kun to rene spisser. Alexander Søderlund har sikret seg spissplassen, med kun 19 år gamle Erik Botheim bak seg i køen.

Botheim ble også vraket fra troppen til den viktige CL-kvalifiseringskampen mot Dinamo Zagreb. Dermed har RBK-trener Erik Horneland hatt få alternativer på topp, i en tropp som skal ut i flere tøffe Europa-kamper i løpet av høsten

Nå kan Bjørn Maars Johnsen bli løsningen på det problemet.

Publisert: 23.08.19 kl. 15:00 Oppdatert: 23.08.19 kl. 19:10

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post