NØKKELSPILLER: Roberto Firmino. Foto: Simon Bellis / Sportimage/PA Images

Firmino ble testet: – Han var verre enn bestemoren min

Roberto Firmino er i dag en nøkkelspiller hos Jürgen Klopps Liverpool, men da han kom til Europa for snart ti år siden, var han en spjæling.

Nå nettopp

– Du skulle ha sett dataene vi fikk på ham da han kom første gang til Hoffenheim, sier Ernst Tanner, tidligere sportssjef i Hoffenheim til Bleacher Report.

– I Tyskland pleier vi å gjøre disse testene, som er ganske nøyaktig. Han hadde de verste tallene jeg har sett noen gang i profesjonell fotball, uttaler Tanner.

– Jeg skulle si at han var verre enn bestemoren min. Du kan ikke forestille deg det. Verdiene var så lave at du ikke en gang kunne tro at han noen gang kunne spille profesjonell fotball.

Tanner er kjent som en kar som finner de rette typene (for eksempel Gylfi Sigurdsson i Hoffenheim, Naby Keïta og Sadio Mané i Red Bull Salzburg). Ernst Tanner måtte til nivå to i Brasil for å finne Firmino. Han var flere ganger sør i Brasil, for å se 19-åringen som bodde flere tusen kilometer fra sin mor, og som hadde et så stort ønske å bli en profesjonell fotballspiller.

Brasil og Argentina eksporterer drøssevis av fotballspillere til Europa hvert år. Sånn sett var ikke Firmino så spesiell. Men det er sjelden at klubbene i de fem store ligaene henter folk fra nivå to. De ender gjerne i land som ... Norge.

Jürgen Klopp har kalt Firmino for «en eksepsjonell spiller». Brasilianeren har blitt en vital del av tyskerens lagbygging i Liverpool. Firmino kom til Hoffenheim som 19-åring ved årsskiftet 2010–2011. Visst var han et talent, men mange i bundesligaklubben satte spørsmålstegn ved hans fysikk.

FOR HOFFENHEIM: Firmino i kamp med Håvard Nordtveit i Bundesliga i 2014. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Men Firmino gjorde som han hadde gjort i Brasil: Jobbet og jobbet. Tre sesonger senere kom gjennombruddet med 16 mål og 12 målgivende i Bundesliga. Det ble kåret til «årets gjennombrudd».

– Jeg var ganske siker på at han skulle bli en toppspiller i Bundesliga. Vi setter karakterer på spillerne i vår speiding. 10 er det høyeste. Jeg ga ham åtte eller ni, sier Tanner til Bleacher Report. Han jobber nå for MLS-klubben Philadelphia Union.

Det var tøft for Firmino den første tiden. Fra gode, varme Sør-Brasil til kalde Hoffenheim, som ligger litt «in-the-middle-of-nowhere» i delstaten Baden-Württemberg.

Enkelte beskriver Firmino som «mer tysk enn tyskerne» i Bundesliga, men han beholdt sin brasilianske musikksmak.

Hoffenheim hadde hentet ham for bare cirka 40 millioner kroner, og kunne selge ham videre til Liverpool for 350 millioner. De fire og et halvt årene i Tyskland hadde blitt gull verdt både for klubb og spiller.

Lørdag kveld er det klart for besøk hos Watford. Med seier der sikrer Liverpool seg rekorden over flest strake Premier League-seirer. De tangerte sist Manchester Citys notering fra 2017/2018 med 18.

Publisert: 29.02.20 kl. 08:37

